مع استمرار الفلتان الأمني.. انفجار سيارة ضمن حي الكاشف بدرعا

سُمع دوي انفجار ضمن مدينة درعا، صباح اليوم السبت، ناجم عن انفجار بسيارة ضمن حي الكاشف قرب دوار مفرق خربة غزالة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة درعا تصاعداً لعمليات الاغتيال والقتل والتي باتت تقع بشكل شبه يومي بسبب حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تخيم على المنطقة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع العام الجاري، وفقاً لتوثيقات المرصد 316 استهداف جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 272 شخص، بينهم مدنيون وعناصر تابعة لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات" وآخرون كانوا من ضمن المسلحين المحليين بالمنطقة وخضعوا لـ "التسويات".

وتدل هذه الأرقام الهائلة من الاستهدافات ومعدلات القتل على مدى تدهور الوضع الأمني في درعا، كما تدل على مدى فشل "التسويات" التي أجرتها حكومة دمشق لسكان المنطقة برعاية روسية ولمرتين، الأولى في 2018 والثانية في 2021- والتي كانت بمثابة "مصالحات شكلية لم تزد على وضع درعا إلا سوءاً" بحسب مراقبين.

فعلى الرغم من مرور سنوات على انطلاق الأزمة، لم تقم حكومة دمشق بأي إجراء فعلي لحلها، وفشلت في وضع حد لمعاناة الشعب الذي بات 90% منه يعيش تحت خط الفقر نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، وظلت متمسكة بالسعي لإرضاخ أكبر عدد من المناطق السورية تحت سيطرتها وذهنيتها القديمة عبر فرض "التسويات".

(د ع)