مع استمرار الاشتباكات... الحوثيون يتقدمون في مأرب اليمنية

أفادت وكالة فرانس برس أن مجموعات الحوثي تمكنوا من السيطرة على جبل هيلان المطل على مدينة مأرب بعد قتال خلف عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادرها أن "مأرب في خطر، مضيفاً أن فقدان الجبل يشكل "تهديدا لخط دفاع مأرب الأول".

وقال المصدر إن الحوثيين "قطعوا خطوط الإمداد ببعض الجبهات وهم الآن في مرمى النيران على خط المشجب غربي مدينة مأرب".

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في عام 2015، وفرض حصارًا بحريًا وجويًا لمنع تهريب الأسلحة إلى المجموعات الموالية لإيران.

ويقول الحوثيين إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يمكن أن يبدأ إلا بعد رفع الحصار الذي تقوده السعودية على اليمن.

وجاءت أنباء تقدم الحوثيين بعد ساعات فقط من استنكار مجلس الأمن الدولي "تصعيد" الاشتباكات المسلحة حول مدينة مأرب وحذر من تفاقم كارثة إنسانية.

(م ش)