مع اقترابه.. النساء في شمال وشرق سوريا يحتفلن باليوم العالمي للمرأة

ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا التي انطلقت فعالياتها في الـ 23 شباط المنصرم والتي ستستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري، تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، بتنظيم فعاليات متنوعة.

ديرك

في السياق، نظمت لجنة الفعاليات في المجمع التربوي للغة في ناحية ديرك، محاضرة وعرض سنفزيون لطلبة ثانوية الشهيدة شرفين للبنات في مركز دجلة للثقافة والفن بالناحية.

حضرت الفعالية طلبة مدرسة الشهيدة شرفين والطاقم التدريسي، وإدارة المجمع التربوي وإداريات المدرسة.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه كلمة الإدارية في مدرسة الشهيدة شرفين للبنات ديالا مشو، أشادت فيها بنضال المرأة ضمن حركة التحرر الكردستاني وثورة شمال وشرق سوريا.

وأشارت ديالا إلى تاريخ ونضال المرأة ومشاركتها في جميع الميادين وخاصة المرأة المناضلة في شمال وشرق سوريا، مهنئة اقتراب اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء في العالم.

ومن ثم تم عرض سنفزيون عن تاريخ ونضال المرأة على الصعيد العالمي وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

كوباني

في مدينة كوباني، وتحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضنا"، ومع اقتراب الـ 8 من آذار، احتفل العشرات من أهالي المدينة بحلول هذه المناسبة.

وأقيمت الاحتفالية التي نظمتها مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات، في غابة كوباني غرب المدينة.

بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقي ببيان باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بناحية كوباني، هنأ فيه المرأة بقدوم هذا اليوم العظيم، وندد بما تتعرض له النساء على يد الأنظمة الفاشية والسلطة الذكورية.

ولفت بيان مجلس المرأة إلى ما كانت تتعرض له النساء في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط خلال الحروب والصراعات الدائرة بين الأنظمة، وفي ظل هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

وأشار إلى أنه وفي هذه المرحلة التاريخية وبروح مقاومة المرأة نستقبل الثامن من آذار في وقت لم تكن فيه حياة المرأة سهلة يوماً، وما زالت تواجه جميع أنواع العنف والاضطهاد من قبل الذهنية الذكورية والرأسمالية لكسر إرادتها، داعياً النساء في العالم إلى الوقوف بوجه هذا الظلم.

وانتهت الاحتفالية بتوزيع الأكلات الشعبية التراثية التي تشتهر بها مدينة كوباني على الحضور، وتقديم عرض مسرحي من قبل فرقة الهلال الذهبي التابعة لمركز الثقافة والفن بناحية صرين.

الحسكة

وضمن سلسلة النشاطات والفعاليات التي نظمت اعتبار من الـ23من شباط/ فبراير المنصرم، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم الـ 8 من آذار، باشر مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، اليوم، بتزين الساحات والشوارع الرئيسة في المدينة، بألوان ترمز للربيع، وأعلام مؤتمر ستار.

الرقة

فيما نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالتنسيق مع مكتب تجمع نساء زنوبيا، اليوم، محاضرة عن اليوم العالمي للمرأة، في مقر تجمع نساء زنوبيا في الرقة.

شاركت في المحاضرة العشرات من عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الرقة، وحزب سوريا المستقبل، وتجمع نساء زنوبيا.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه قراءة برنامج المحاضرة من قبل الإدارية بمكتب تجمع نساء زنوبيا في الرقة، أمينة الصالح، أكدت فيها أن المرأة شعلة النضال التي لا تنطفئ وخير دليل على ذلك ثورة روج آفا.

وأضافت أمينة أن ثورة روج آفا امتدت لشمال وشرق سوريا وكافة سوريا حيث قادت المرأة هذه الثورة واتسمت بطابعها الخاص واستطاعت من خلال الثورة إظهار قدرتها بأن تكون الأم والقيادية والسياسية والدبلوماسية في آن واحد.

تلاها عرض سنفزيوني تضمن أعمال المرأة على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية في شمال وشرق سوريا.

بدورها، أكدت الناطقة باسم مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، نهلة إسماعيل أن "المرأة تمكنت من إبراز مكانتها ومن الارتقاء إلى مراكز الإدارة، وإثبات كيانها في كافة المستويات الحزبية والإدارية والسياسية ولا تزال تستمر بنضالها والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها المرأة.

(ي م)

ANHA