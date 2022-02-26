مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.. النساء في شمال وشرق سوريا يطلقن حملة تشجير واسعة

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي للمرأة التي انطلقت في شمال وشرق سوريا في الـ 23 من شهر شباط الجاري، بدأت حملة زراعة الأشجار في مدن ونواحي إقليم الجزيرة، اليوم السبت.

وشاركت في حملة التشجير التي انطلقت في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، عضوات وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية، وشملت الحملة عدة أماكن "مؤسسة عوائل الشهداء وأكاديمية الشهيدة برجم ومشتل 8 آذار ومؤسسة المياه"، بالتزامن مع زراعة الأشجار في بلدات الناحية.

تخصيص 2300 شجرة لناحية الدرباسية والقرى المجاورة لها

وخُصصت لناحية الدرباسية ما يقارب 2300 شجرة، تم زراعة ما يقارب 700 شجرة منها، ومن المقرر أن توزع على عوائل الشهداء في القرى عن طريق الكومينات، وشملت أصنافاً متنوعة من الأشجار كالسرو والأشجار المثمرة "الفواكه" و"العفص".

في السياق، باشرت عضوات في المؤسسات المدنية بناحية تل تمر حملة تشجير في الأماكن العامة، وذلك مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.

واستهدفت الحملة التي شاركت فيها عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في الناحية، الدوار الكبير والمنصفات العامة والطريق الواصل إلى مزار الشهداء في تل تمر.

وتهدف حملة التشجير الواسعة إلى زيادة المساحات الخضراء، وإضفاء صفة جمالية على المنطقة، ولما لها من فائدة على البيئة والطبيعة.

رسالة لدولة الاحتلال التركي

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في تل تمر، روناز يونس، أوضحت أسباب اختيار زراعة الأشجار بالقول: "بسبب ارتباط المرأة والطبيعة ببعضهما البعض".

كما أن حملة التشجير رسالة لدولة الاحتلال التركي، وفقاً للرئيسة المشتركة لبلدية الشعب، التي قالت "مدينتنا تقع على خطوط التماس، وحملتنا هي رسالة لدولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بأنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا أعمالنا".

مباركةً "من هنا.. من تل تمر مدينة الفداء والمقاومة نهنئ جميع نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، ونؤكد أننا سائرات على درب نضال المرأة الحرة.

تبريكات بحلول اليوم العالمي للمرأة

وفي مدينة الحسكة، باشر مكتب المرأة في بلدية الشعب بالتنسيق مع مؤتمر ستار، بزراعة الأشجار في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية في مدينة الحسكة.

وشاركت العشرات من عضوات مكتب المرأة في بلدية الشعب، ومؤتمر ستار في الحسكة، بزراعة 100 شجرة في مزار الشهيد دجوار، ضمن الحملة التي تستهدف مواقع مختلفة.

وتوافدت النساء المشاركات، وهن حاملات الأشجار لزراعتها، ويافطة كتب عليها شعار حملة اليوم العالمي للمرأة "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا" إلى المزار، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة النساء في ثورة روج آفا وتضحياتهن في سبيل نيل حرية جميع النساء في العالم وتحريرهن من الأنظمة السلطوية.

وفي هذا السياق، التقت وكالتنا الإدارية في مكتب المرأة رشا رمو، التي باركت في بداية حديثها، قدوم اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء في شمال وشرق سوريا والعالم أجمع.

وأكدت رشا رمو، أنهن يستهدفن في بداية حملتهن زراعة 100 شجرة في مزار الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل العيش بسلام.

ثمرة نضال ملايين النساء حول العالم

في الإطار ذاته، أطلقت لجنة المرأة في بلدية الشعب في ناحية الشدادي حملة تشجير استهدفت فيها الحدائق العامة وساحة بناء مؤتمر ستار والمنصفات الرئيسة في الناحية، وذلك بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة.

وفي هذا الصدد، أشارت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية الشدادي، ياسمين الحسين، إلى أنه بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، تم زراعة نحو 1000 شجرة متنوعة ما بين المثمرة والحراجية.

وهنأت ياسمين الحسين جميع نساء العالم بمناسبة اقتراب اليوم العالمي للمرأة، وخاصة أمهات الشهداء، واعتبرت أن هذه الحملة بمثابة تكريم بسيط للمرأة في المنطقة.

يذكر أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يصادف الـ 8 من آذار من كل عام، والذي جاء كثمرة لنضال ملايين النساء في مختلف أنحاء العالم للحصول على حقوقهن.

أما في مدينة كوباني، فقد زرع العشرات من الأطفال ومعلمات مكتب حماية الطفل أصنافاً متنوعة من الأشجار المثمرة (المشمش والرمان والورد الجوري وورد التوليب) وأخرى حراجية، بلغ عددها نحو 19 شجيرة، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها مؤتمر ستار في إقليم الفرات.

ومن المقرر أن تقام يوم غد الأحد، احتفالية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار فعاليات اليوم العالمي للمرأة.

(كروب/ي م)

ANHA