مع اقتراب 25 نوفمبر.. نساء عفرين والشهباء ينددن بالعنف ويشددن على محاسبة مرتكبيه

ضمن سلسلة الفعاليات التي تقام بالتزامن مع اقتراب الـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تظاهر المئات من نساء مقاطعتي عفرين والشهباء في قرية كفر نايا التابعة لمقاطعة الشهباء.

وانطلقت التظاهرة من وسط قرية كفر نايا، وجابت الطريق الرئيس، ورفعت المتظاهرات رايات مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة ويافطات كتب عليها "لا لتزويج القاصرات، لا للتحرش الجنسي، الاغتصاب جريمة لا يغفر لها" وسط ترديد الشعارات التي تندد بالعنف ضد المرأة وقتل الأطفال.

ولدى وصول المتظاهرات إلى ساحة مدرسة كفر نايا وقفن دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم اتحاد المرأة الشابة لمقاطعة الشهباء من قبل بديعة مسلم، قالت فيها: "مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نحن في اتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر الجرائم والانتهاكات من قتل واغتصاب، التي ترتكب بحق النساء من كافة المكونات، والجرائم التي ترتكب بحق الأطفال".

وأشارت بديعة إلى أن الذهنية الذكورية والعادات والتقاليد لا تزال تمارس كافة أنواع العنف بحق المرأة، وخصت بالذكر المرأة الشابة التي تُقتل بحجج وذرائع مختلفة، مؤكدة أنها جريمة بعيدة كل البعد عن حقوق المجتمع والمرأة في الحياة.

وعاهدت بديعة مسلم في نهاية حديثها: "نحن (المرأة الشابة) في مقاطعة الشهباء المنظمة على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، نعاهد بأننا سنحاسب كل من يمارس العنف ضد المرأة والأطفال، وسنقف إلى جانب المرأة في المجتمع وحمايتها".

هذا، وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالعنف ضد المرأة وتحيي مقاومة المرأة الشابة.

(ف إ/ ي م)

ANHA