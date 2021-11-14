تزامناً مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق لـ 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، نظم منتدى حلب الثقافي محاضرة تحت عنوان "عشتار ستار" في مقره الكائن في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب.

وفي المحاضرة التي حضرها العشرات من أعضاء وعضوات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية، قال المحاضر وعضو منتدى حلب الثقافي، محمد شيخ قنبر، إن المرأة على مر التاريخ وعبر العصور الأربعة (العصر الحجري، العصر الوسيط، العصر الحديث، عصر الثورة الصناعية) كان لها الدور الأبرز في إدارة المجتمع ومروره بالمراحل التاريخية بدءاً من مرحلة الزراعة التي تكونت فيها الأساطير وصولاً إلى القرن الحادي والعشرين.

وتطرق محمد شيخ قنبر إلى المراحل الحياتية التي مرت بها المرأة، وقال: "انتقلت السلطة فيما بعد إلى الرجل في الحياة المدنية ذات النظام المركزي والمكون من الطبقات والتسلسل الهرمي الصارم".

كما تطرق المحاضر إلى الأسطورة "عشتار" الباحثة الأولى في كشف جذور النباتات والأعشاب وخصائصها في شفاء الأمراض والطبيبة الأولى، والبانية لأثاث البيوت والتاجرة التي كانت تقايض على ما تحتاج إليه، ووجدت الشعلة الأولى للنار المقدسة، وقال بهذا الصدد: "أسست عشتار روح العدالة والمساواة الاجتماعية القائمة في الجماعة دون تمييز وحاربت التسلط والعنف والاستبداد وأشاعت السلام بين الأفراد والجماعات".

وفي المحاضرة تم استذكار النساء المناضلات والرياديات اللواتي شاركن في تغيير تاريخ المرأة، أمثال "نفرتيتي، كليوباترا، ضيفة خاتون، شجرة الدّر، زنوبيا، خولة بنت الأزور، أخت ضرار، خنساء الشاعرة العربية، زينا زيدان، خجه زارة، بريفانا جندي وكولا كليري" والكرديات منهن أمثال "بريتان، زيلان، ليلى كوفن، آرين ميركان، أفيستا، بارين، ساكينة جانسيز، فيدان" والآلاف من شهيدات الحرية.

(ن ش/ي م)

ANHA