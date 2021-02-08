مع اقتراب 15 شباط أهالي قامشلو وديرك يستنكرون المؤامرة الدّوليّة على القائد أوجلان

استنكاراً للمؤامرة الدولية التي حِيكت ضدّ القائد عبد الله أوجلان، والتي أدت إلى اعتقاله في 15شباط من عام 1999، نظّم اليوم، مكتب الحزب الاتحاد الديمقراطي بقامشلو، بالتنسيق مع مؤتمر ستار، اجتماعاً في صالة زانا، حضره أهالي الحي الغربي بالمدينة، وعدد من أعضاء المؤسسات المدنية في قامشلو.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في مكتب الحزب الاتحادي الديمقراطي في إقليم الجزيرة حمزة سيدو الذي تحدّث من خلالها عن المؤامرة التي حيكت ضدّ القائد أوجلان في عام 1998، وحتّى اعتقاله في عام 1999، وقال: "يجب أن نعلم جيداً بأن المؤامرة التي حيكت ضدّ القائد أوجلان هي ليست على القائد فقط، بل هي هجوم على فكر الكرد من كبيرهم إلى صغيرهم".

وأشار سيدو: "إنّ لفكر القائد وفلسفته دوراً كبيراً في الحفاظ على ثقافة الكرد ولغتهم إلى يومنا هذا، فلولا فكره وفلسفته لحقّق الأعداء مآربهم في محو ثقافة الكرد ولغتهم".

وشدّد سيدو في ختام حديثه على الشّعب الكردي كافّة بأن يسأل و يحاسب نفسه حيال المؤامرة على القائد، لكي يستطيع إفشالها، مؤكّداً بأنّهم سيستمرّون في المقاومة التي بدأ بها القائد أوجلان.

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بعرض سنفزيون عن المؤامرة التي حيكت ضدّ القائد أوجلان، ومقتطفات من أقوال القائد.

ديرك

وفي نفس السياق عقد مجلس ناحية ديرك اجتماعاً في مركز دجلة للثّقافة والفنّ في مدينة ديرك، بالتزامن مع اقتراب ذكرى المؤامرة الدولية على القائد ، حضره المئات من الأهالي وأعضاء كافّة المراكز والمؤسّسات المدنيّة في المدينة.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإداري في قوات الحماية المجتمعية سيد رضا، استنكر من خلالها المؤامرة الدولية على القائد أوجلان الذي يمثّل صوت الشّعوب المضطهدة والتوّاقة للحرية، فقال: "الهدف من المؤامرة الدولية هو القضاء على فكر وفلسفة القائد، والقضاء على حرية وإرادة الشّعوب التوّاقة إلى الحريّة".

وتابع سيد رضا: "إنّ الفاشية التركية اعتقلت الآلاف من البرلمانيين والسياسيين وزجّتهم في سجونها الفاشية، للقضاء على حرية الشعب الكردي، لأنّ الدولة التركية الفاشية تدّعي بأنّ وجود الشعب الكردي يشكّل خطراً على الدولة التركية، لذلك تعمل بكل الوسائل للقضاء على الشعب الكردي وحركة التحرر الكردستاني".

وأردف سيد رضا: "إنّ مخطط الدولة التركية أيضاً هو القضاء على شنكال ومخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) وذلك لكسر إرادة الشعب الكردي".

وشدّد سيد رضا في ختام حديثه: "بأنّ المطلوب من شعوب شمال وشرق سوريا التحضير والتنظيم لإفشال مخططات ومؤامرات الدول المحتلّة وسياسة حزب العدالة والتنمية الذي يمارس أبشع الممارسات ضد شعوب المنطقة من احتلال وتهجير وتدمير للبنية التحتية، كما أنّ هذه المرحلة تتطلّب الجاهزية والتخضير لأيّ هجوم من قبل الفاشية التركية، ورفع وتيرة النضال للحفاظ على مكتسبات شمال وشرق سوريا التي تحقّقت بفضل تضحيات أبناء شعوب المنطقة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ عرض سنفزيون عن المؤامرة الدولية بحقّ القائد عبد الله أوجلان.

(كروب /إ)

ANHA