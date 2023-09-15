مع انشغال غرب البلاد بالزلزال.. شرق المغرب يشهد سيولاً عارمة

شهدت عدة مناطق شرق المغرب هطولاً غزيراً للأمطار تسببت بسيول عارمة جرفت السيارات في الشوارع، وسط تحذيرات من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المملكة.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن الحالة الجوية في المملكة شهدت تأثراً بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، ما أدى إلى تكوّن سحب غير مستقرة وهطول زخات رعدية في مناطق شرق البلاد، وجبال الأطلس الكبير والمتوسط، وسفوح الجنوب الشرقي.

وبلغت كميات الأمطار التي هطلت خلال الـ 12 ساعة الماضية 20 ملم في الراشدية، و12 ملم في جرسيف، و11 ملم في إفران، و10 ملم في تازة، و5 ملم في وجدة، و2 ملم في بوعرفة.وشهدت جهة درعة تافيلالت سيولاً جارفة، تسبّبت بانقطاع الطريق الرابطة بين الريش وإقليم ميدلت، على مستوى قنطرة النزالة الطريق الوطنية رقم 13.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الافتراضي السيول وهي تجرف السيارات في الشوارع، بينما كان أصحابها يحاولون السيطرة على الوضع.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب 8 أيلول الماضي.

وقدر الديوان الملكي في المغرب عدد المباني المتضررة بنحو 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً.

وحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية المغربية، أسفر الزلزال الذي ضرب منطقة أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة ومراكش، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.

(د ع)