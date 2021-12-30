ما أمنيات النساء في شمال وشرق سوريا للعام 2022؟

جلّ ما تمنته هالة فارس، خلال الأعوام السابقة وتتمناه في العام الجديد، هو تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وتقول في هذا الصدد: "أتمنى رؤيته بيننا، نحن هنا بفضل القائد أوجلان الذي كان السبب الرئيس في تحرير المرأة من الاستعباد، وبشكل خاص المرأة العربية".

شارف العام 2021 الحافل بالأحداث والتطورات، على الانتهاء بهتافات النساء المتعالية لإنهاء العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وطالبن بني جنسهن بنضال ذي تأثير أكبر، يولد ضغطاً على المجتمع الدولي لتلبية مطالبهن.

وتبيّن المواطنة هالة فارس من مدينة قامشلو، من المكون العربي، أنه وعلى الرغم من نضال المرأة المرير ضد الذهنية الأبوية التسلطية، إلا أن هناك شريحة لا بأس بها لا تزال تتعرض للعنف على يد المتشبثين بذهنيتم، وفي مواجهة التحديات، تمنت هالة من جميع النساء الاتحاد وتكثيف عملهن للوصول بالمجتمع إلى مرحلة أكثر تحرراً تنعم فيه كافة الطوائف والمذاهب والأديان بالأخوة والتسامح والسلام.

أما ردوين عيسى، فقد باركت حلول السنة الميلادية الجديدة على كافة النساء، وعلى وجه الخصوص القائد أوجلان، بالقول: "في البداية نبارك العام الجديد على القائد أوجلان رفيق المرأة الذي أخرجها من الظلمات، بعدما كانت تعيش في مستنقع فاحت منه رائحة الاستعباد، ومكللة بالأغلال".

وتتفق آمال المواطنة رودين مع هالة في رفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له، كما تمنت أن يشهد العام الجديد إيقاف الحرب الوحشية التي تستهدف إرادة الشعوب وتنتهك حرمتها.

رسالة لـ (قسد)

فيما هنأت المواطنة من مدينة الحسكة، ريحل عبد الأحد شمعون، وهي مسيحية، العالم أجمع بحلول العام 2022 الجديد، متمنية أن يعم الأمن والسلام على شعوب شمال وشرق سوريا.

وأرسلت مع حلول العام الجديد رسالة تضامن وسلام لقوات سوريا الديمقراطية.

أما المواطنة من مدينة منبج، فادية رسول، التركمانية، فتمنت أن يعم السلام في العالم مع حلول العام القادم.

في حين أشادت سناء رجب، من المكون الشركسي، بإنجازات المرأة في مواجهة الهجمات التي تطال ثورتها، وتقول "وصلت المرأة إلى مرحلة لا تستطيع فيها الرجوع عن مطالبها وحقوقها، فقد باتت تدرك أن حرية المجتمع مرتبط بحريتها".

وتمنت أن يحمل العام الجديد 2022، معه الخير والأمان للعالم، وتنتهي الحرب في سوريا".

(كروب/ي م)

ANHA