ما المكتسبات التي حققتها المرأة خلال ثورة 19 تموز؟

أشعلت النساء في 19 تموز 2012، الشرارة الأولى لثورتهن، التي تسعى الذهنية الذكورية، منذ عقد من الزمن لإفشالها وإزالتها، لكن بفضل النضال المستمر والأمل المتجدد، فالثورة مستمرة وتتوسع يوماً بعد يوم، وقد حققت قفزات نوعية في السير بالمجتمع نحو الدمقرطة وتأسيس نظام ديمقراطي. فأصبحت بذلك ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا منارة للنساء اللواتي يبحثن عن قدوة لهن، فقاتلن ودافعن وتطورن وأبدعن وتألقنَ في مجالات الحياة كافة.

وكانت الخطوة الأولى هي تهيئة المرأة نفسياً وفكرياً لنفض غبار ما عانته سنوات من ظلم وذهنية مرتزقة داعش، التي سبقها النظام البعثي الذي همّش دور المرأة، وحصرها في مجال التعليم فقط.

مناطق شمال وشرق سوريا، مجتمع تنشط فيه حركة التوسع التاريخي والنماء الاجتماعي والفكري، التي تقتضي مشاركة فعّالة من المرأة في نظرية التغيير والبناء، والمرأة في هذه المنطقة لم تصل إلى هذه المرحلة من نيلها لحقوقها ومشاركتها في مركز صناعة القرار، إلا بعد صراع طويل بدءاً من تأكيد الهوية الثقافية.

سيتم في هذا الملف تسليط الضوء على فاعلية مشاركة المرأة في إدارة المنطقة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واجتماعياً، بالإشارة إلى الإنجازات التي حققتها طيلة 10 سنوات من عمر الثورة، بمناسبة حلول الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز.

تعد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وكذلك نظام الرئاسة المشتركة نموذجاً لتحقيق المساواة النوعية بين الجنسين، والتي لا يمكن تحقيقها أصلاً إلا في ظل إدارة ديمقراطية، وقد ساهم هذا الأسلوب من الإدارة في الابتعاد عن نظم الإدارة المركزية المحملة بالذهنية الذكورية.

*عام 2012

ـ 9 شباط / فبراير، عُقد الكونفرانس الأول لاتحاد المرأة الشابة في كوباني.

ـ 4 نيسان / أبريل، أُعلن عن افتتاح أول لواء بمدينة قامشلو "لواء الشهيدة ساريا".

ـ 12- 13- 19- 22 حزيزان/ يونيو، انتُخب مجلس المرأة في مدينة سري كانيه، ومقاطعة قامشلو، وفي كل من جندريسه وشيه في عفرين المحتلة.

ـ 23- 24- 25 حزيران / يونيو، أُعلن عن نتائج انتخابات مجالس المرأة في حلب وترشيح 165 امرأة لإدارة المجالس، وانتخاب مجلس المرأة في مدينة دمشق.

ـ 22 تشرين الأول/ أكتوبر، افتُتح مركز الشهيدة ديلان لتوعية وتدريب المرأة في قرية سويديك التابعة لمنطقة كوجرات في قامشلو.

ـ 1 كانون الأول/ ديسمبر، أُعلن عن تشكيل لواء الشهيدة نالين في ناحية جندريسه التابعة لعفرين المحتلة.

*عام 2013

ـ 7 كانون الثاني/ يناير، أُسست منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة.

ـ 4 نيسان/ أبريل، أُعلن عن تأسيس وحدات حماية المرأة (YPJ).

ـ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، تأسست قوى الأمن الداخلي – المرأة في شمال وشرق سوريا.

*عام 2014

ـ في كانون الثاني/ يناير، عُيّنت هيفي مصطفى، وكانت أول امرأة تتبوأ منصب رئيسة الهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين عند الإعلان عنها.

ـ 21 كانون الثاني/ يناير، أُعلن عن تأسيس افتتاح هيئة المرأة مع إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا.

ـ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، نفذت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، آرين ميركان عملية فدائية ضد مرتزقة داعش في كوباني.

*عام 2016

ـ 25 شباط/ فبراير، عقد اتحاد ستار مؤتمره السادس، وفيه تم الإعلان عن تغيير اسمه إلى مؤتمر ستار.

*عام 2017

ـ 16 كانون الثاني/ يناير، افتُتح أول مركز لمجلس المرأة السورية في شمال سوريا في مدينة قامشلو.

ـ 2 شباط/ فبراير، افتُتحت أول أكاديمية للمرأة السورية في مدينة الرقة.

ـ 11 شباط/ فبراير، افتُتحت أكاديمية مماثلة في مدينة الطبقة.

ـ 17 شباط/ فبراير، افتتحت لجنة المرأة الشابة في مدينة منبج وريفها، أول أكاديمية خاصة بالمرأة الشابة باسم الشهيدتين "روجدا وأمارا"، وذلك بهدف توعية الشابات من جميع المكونات وتدريبهن.

ـ تموز/ يوليو، جنولوجي (علم المرأة) افتتح أول أكاديمية لها في مقاطعة عفرين قبل احتلالها.

ـ 8 أيلول/ سبتمبر، أُعلن عن تأسيس مجلس المرأة السورية.

*عام 2018

ـ 27 كانون الثاني/ يناير، ارتقت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) آفيستا خابور، شهيدة، أثناء تنفيذها لعملية فدائية ضد جيش دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، في قرية حمام التابعة لناحية جندريسه بعفرين المحتلة.

ـ 2 آذار/ مارس، افتُتح مركز الهلال الذهبي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات.

ـ 8 آذار / مارس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، افتُتحت أول قناة فضائية خاصة بالمرأة جن تي في (JIN TV).

ـ 21 حزيران/ يونيو، افتُتح مركز الرابطة الثقافية للمرأة في مدينة قامشلو.

ـ 21 تموز/ يوليو، عُقد المؤتمر التأسيسي الأول لتنظيم المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، تحت شعار "حرية المرأة ضمانة لمجتمع أخلاقي وسياسي"، تمخض عن تشكيل مجلس للمرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي.

ـ 3 آب/ أغسطس، عُقد المؤتمر الأول للجنة التدريب والتعليم للمرأة في المجتمع الديمقراطي لشمال سوريا.

ـ 15 آب/ أغسطس، شُكلت إدارات المرأة في الرقة والطبقة ودير الزور.

ـ 6أيلول/ سبتمبر، انتُخبت بيريفان خالد، رئيسة مشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ـ 12 تشرين الأول/ أكتوبر، افتُتحت أول كتيبة عسكرية للمرأة في الطبقة حملت اسم كتيبة "الشهيدة هبون عرب".

ـ 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أصبحت مادة الجنولوجي (علم المرأة) مادة رسمية في منهاج المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2018- 2019.

ـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكحدث يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ 25 تشرين الثاني من كل عام، افتُتحت قرية المرأة "جن وار" وهي قرية خاصة بالنساء في ناحية الدرباسية التابعة لإقليم الجزيرة.

*عام 2019

ـ 14 حزيران/ يونيو، وتحت شعار "اتحاد المرأة الحرة ضمان سورية ديمقراطية" عُقد المؤتمر التأسيسي لمجلس المرأة لشمال وشرق سوريا.

ـ 29 أيلول/ سبتمبر، افتُتحت دار المرأة السريانية عشتروت في قامشلو والحسكة.

ـ 12 تشرين الأول/ أكتوبر، اغتُيلت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على الطريق الدولي، أثناء هجوم الأخير على منطقتي سري كانيه وكري سبي.

*عام 2020

ـ 23 حزيران/ يونيو، استُشهدت عضوتا مؤتمر ستار، زهرة بركل وهبون ملا خليل، والأم أمينة ويسي، خلال استهداف بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، منزل الأم أمينة في قرية حلنج في كوباني.

ـ 29حزيران/ يونيو، أعلن إعلام المرأة في شمال وشرق سوريا عن تأسيس اتحاد إعلام المرأة، خلال كونفرانسه الثالث.

ـ 24تموز/ يوليو، أسّس اتحاد المرأة الشابة في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) مجلسه على مستوى روج آفا.

ـ 29 آب/ أغسطس، انتُخبت سهام داوود أمينةً عامة لحزب سوريا المستقبل خلفاً للشهيدة "هفرين خلف"، وذلك خلال المؤتمر الثاني لحزب سوريا المستقبل الذي عُقد في مدينة الرقة.

*عام 2021

ـ 8 كانون الثاني/ يناير عام 2021، افتُتح المركز الجديد للجنولوجيا (علم المرأة) في مقاطعة الشهباء، بعد توقف دام 3 أعوام بسبب هجمات الاحتلال التركي على عفرين.

ـ 16 كانون الثاني/ يناير، زُرعت مادة البطاطا لأول مرة في مقاطعة الحسكة، من قبل لجنة اقتصاد المرأة في الحسكة.

ـ 22 كانون الثاني/ يناير، استُشهدت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير، سعدة الهرماس ونائبتها هند الخضر، بعد إقدام مرتزقة داعش على اختطافهما وقتلهما ورميهما على طريق في ريف مقاطعة الحسكة.

ـ 5 شباط/ فبراير، تمت المصادقة على أن تصبح منسقية المرأة جزءاً من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ـ 3 نيسان/ أبريل، افتُتح مركز دراسات وأبحاث جنولوجيا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

ـ 30 أيار/ مايو، افتتحت هيئة الاقتصاد في إقليم الجزيرة قسم المرأة، معمل زوزان للأجبان والألبان، في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى الإقليم، والثاني على مستوى شمال وشرق سوريا.

ـ 1حزيران/ يونيو، أُعلن عن تأسيس تجمّع نساء زنوبيا، خلال المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة الرقة وانتخاب إدارة للمناطق الأربعة "الطبقة والرقة ودير الزور ومنبج".

ـ 1حزيران/ يونيو، افتتح وقف المرأة الحرة في سوريا مكتباً لها في مدينة منبح؛ لتحفيز وتنمية دور المرأة فكرياً واقتصادياً.

ـ 25حزيران/ يونيو، افتتحت هيئة المرأة في إقليم الجزيرة "دار حماية الطفل" في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

ـ 29 حزيران/ يونيو، أعلنت نساء روج آفا في ألمانيا عن تنظيم مؤتمر ستار أوروبا خلال المؤتمر الأول المنعقد تحت شعار "ثورة المرأة ضمان لحياة حرة".

ـ 29 حزيران/ يونيو، عُقد الكونفرانس التأسيسي الأول لاتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا في مقاطعة الشهباء بحضور 300 امرأة إيزيدية من إقليمي الجزيرة وعفرين.

ـ 5 آب/ أغسطس، افتتحت حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا مركز كزوان لثقافة المرأة في مدينة الحسكة.

ـ 19 آب/ أغسطس، استُهدف مقر المجلس العسكري لتل تمر من قبل دولة الاحتلال التركي، واستشهد خلاله عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة (YPJ)، والمجلس العسكري لقوّات سوريا الديمقراطية سوسن بيرهات.

ـ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، افتتح مكتب المرأة في بلدية الشعب بمدينة الرقة، معملاً للمنظفات هو الأول من نوعه، ليكون مشروعاً نادراً وتجربة أولى من نوعها للنساء في المنطقة.

ـ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، زار وفد نسائي من شمال وشرق سوريا إقليم الباسك، وذلك بدعوة رسمية من الإقليم وبلدية دورانكو ومنظمة "Suargi" غير الحكومية.

ـ 25 كانون الأول/ ديسمبر، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي منزلاً في كوباني، مما أدى إلى استشهاد 6 من عضوات وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، وجرح اثنين آخرين.

*عام 2022

ـ 20 نيسان/ أبريل، استُشهدت 3 مقاتلات من وحدات حماية المرأة (YPJ) دلار حلب، روناهي كوباني، وكوباني، إثر هجوم للاحتلال التركي في كوباني.

ـ 30 أيار/ مايو، استُشهدت المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ) مزكين بوتان، إثر استهداف دولة الاحتلال التركي سيارة في قامشلو بطائرة مسيّرة.

ـ 2 تمّوز/ يوليو، استهدفت دولة الاحتلال التُّركيّ، وعبر طائرة مسيَّرة، سيّارة القياديّة في قوات سوريا الديمقراطية مزكين كوباني، ممّا أدّى إلى استشهادها.

(ي م)

ANHA