مع الأطفال يحوّل توالف البيئة إلى أعمال فنية

رغبة أو روح الطفل المتواجد داخل كل إنسان تسحبه بعض من الاحيان إلى عالم الطفولة، وتولد لديه تلك الافكار المشابه لروح الطفل الشغوف لإخراج المواهب المخبئة بداخله، حتى وإن كانت بالإمكانيات البسيطة ايضاً.

ماجد العلي مدّرس مادة الرياضة والبالغ من عمر الـ49 عاما، من ناحية عامودا أراد تعليم الأطفال بالحفاظ على البيئة من خلال تحويل توالف البيئة إلى اعمال فنية، و لتنمية مواهبهم الفنية.

ماجد بسبب حبه للطفولة ولاستكشاف المواهب المخبئة داخل كل طفل ولمساعدته على حبه لنظافة مدرسته وحييه، بدأ بفكرة "أعادة تدوير توالف البيئة" باستخدام المخلفات البيئية وصنع مجسمات وأدوات ترفيهية للأطفال.

بدأ ماجد العلي مسيرته في تشكيل أعمال فنية من توالف البيئة منذ عام 2003 ولا يزال يزاولها إلى الآن، أذ بدأ حينها من أكياس مأكولات الأطفال (الشيبس)، ويصنع منها مجسمات فنية لطلبة المدرسة، وهو الآن يستخدم مئات الالاف من الأكياس المأكولات وقطع الحديد والنحاس والأقمشة والحطب القديم وحتى رؤوس أبر الحقن الطبية ايضاً، لتحويلهم من توالف إلى أشكال فنية للزينة والبعض منهم للعب.

ولتقوية شغف وحب الاطفال أكثر على فكرة إعادة تدوير توالف البيئة، وزيادة ثقتهم بنفسهم أقدم ماجد على أن يفتح معرض في المدرسة عام 2003 ليعرض فيه الاشغال اليدوية المصنوعة من الاكياس، وأشار ماجد أنه بفضل تلك الفكرة رأى العديد من الجوانب الإبداعية المخبئة لدى الاطفال.

"أصبح لدي الشغف على هذه الفكرة أكثر"

وبعد إقبال معظم الاطفال على فكرة إعادة تدوير توالف البيئة، تمسك ماجد أكثر بتلك الفكرة، وقال " مع الوقت فكرت بالعمل على مشروع أكبر لإعادة توالف البيئة، وأصبح لدي الشغف على هذه الفكرة أكثر، لأن هذه الفكرة ساعدت الاطفال كثيراً، وبدأوا يبدعوا بها يوماً بعد يوم أكثر".

وأشار العلي : "بمساعدة الاطفال جمعت عدد كبير من أكياس المأكولات الأطفال، وبدأت بالعمل على صنع أطول سجادة في العالم بتلك الأكياس، فمنهم من يجمع الأكياس ومنهم من ينظفها ومنهم من يلصقها ببعضها البعض، مع الأخذ بكافة الجوانب الصحية، ولكنّ بعدها عملت عليها لوحدي بكل صبر وحب لأجمع عليها أكبر عدد من تواقيع الأطفال وإيصال صوتهم بمطالبتهم للسلام إلى العالم عبر تلك السجادة".

"أريد أن أفيد وأستفيد"

شظايا أزمة الحرب الدائرة في سوريا أصابت ماجد العلي أيضاً، وتسببت تلك الظروف بتوقفه عن الاستمرار على تلك الأعمال، ولكن نتيجة حبه لهذه الفكرة والتي يراها ماجد كمهنة له، بدأ بعمله على سجادته مرة أخرى ليصل طولها لليوم إلى 85 متر، و جمع حوالي 800 آلف كيس، وقال ماجد: "الأن توقفت عن إكمال صنع السجادة بسبب الظروف وغلاء المواد وغيرها".

وطالب ماجد في نهاية حديثه من الجهات المعنية بدعمه ومساعدته لتأمين مكان خاص لهُ لعرض أعماله اليدوية، وقال: "إلى الأن لم يشجعني أحداً للاستمرار بهذه المهنة، ولا يوجد حتى غرفة أحافظ فيها على أعمالي، ولكنني رغم ذلك استمريت بها لأنني اريد ان أفيد واستفيد، ورسالتي من هذه الفكرة تميل طرقها أكثر إلى الطفولة والمساهمة في الحفاظ على البيئة".

(م ح)

ANHA