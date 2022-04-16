مع اعتزام باشاغا دخول العاصمة.. تحشيدات عسكرية ضخمة في محيط طرابلس

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن محيط العاصمة طرابلس يشهد تحركات عسكرية، وسط حالة من الترقب بعد أنباء عن اعتزام فتحي باشاغا دخول العاصمة الليبية طرابلس.

ورصدت تحركات عسكرية في محيط العاصمة وتوجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل أسلحة ثقيلة ومتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن وسائل إعلام ليبية.

وقالت مصادر مطلعة أن أرتالاً مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة متجهة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم لحكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر البلاد نحو الحرب.

(د ع)