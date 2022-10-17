ليلوى العبد الله: سنحمي أراضينا من الهجمات الداخلية والخارجية

تأسست قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ 15تشرين الأول عام 2015 بهدف حماية أراضي شمال وشرق سوريا ومحاربة مرتزقة داعش في المنطقة.

وقد تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من القضاء على مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا وإنهاء وجوده الجغرافي في آذار عام 2019، ولا تزال هذه القوات مستمرة بملاحقة ومحاربة خلاياه التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

بهذا الصدد قالت الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري، ليلوى العبد الله، إن قوات سوريا الديمقراطية تضم جميع المكونات في شمال شرق سوريا ومن جميع الطوائف، وأضافت "اليوم نرى أن هذه القوات تتشكل من الكرد والعرب والسريان والتركمان وتضم جميع المكونات المتعايشة في شمال شرق سوريا، وتحث على أخوة الشعوب في المنطقة وفي الشمال السوري بشكل عام".

وأوضحت ليلوى العبد الله أنه "بفضل هذه القوات تم تحرير المناطق التي كانت بيد داعش الذي عانت منه المنطقة لعدة أعوام، واليوم نرى مكتسبات وانتصارات هذه القوات من مدينة كوباني إلى الباغوز في دير الزور".

وزادت: "تحرير هذه المناطق تم بفضل مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وبفضل دماء شهدائنا الذي ضحو بدمائهم الطاهرة لدعم الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري".

لفتت ليلوى العبد الله أن "قوات سوريا الديمقراطية كسرت داعش عسكرياً ولكن مازالت خلاياه تنشط في مناطق شمال شرق سوريا ولا تزال تحاول بناء نفسها من جديد لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، لكن قواتنا مصرة على كسر شوكة المرتزقة والخلايا النائمة التي نحاربها إلى يومنا هذا".

وأشارت الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري إلى جهود قسد، بقولها: "منذ تأسيسها حققت قواتنا انتصارات كبيرة في المنطقة، وهذه المكتسبات هي مكتسبات الثورة وعلينا حمايتها، وسنحميها من جميع الهجمات الخارجية والداخلية".

مبيّنة أن "دولة الاحتلال التركي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار من خلال ضرب الخطوط الأمامية لقواتنا، لكن قواتنا تقوم بصد هذه الهجمات بشكل يومي. ونحن نعاهد جميع شعوب شمال وشرق سوريا أننا على العهد باقون وسنمضي بطريق الشهداء الذين تحررت بفضلهم المناطق وسنحمي جميع أراضينا من الهجمات الداخلية والخارجية حتى آخر قطرة دم".

وهنأت ليلوى العبد الله جميع المقاتلين بمناسبة ذكرى تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، وقالت: "أبارك لجميع مقاتلينا الذين لا يزالون إلى هذه اللحظة مرابطين في الجبهات الأمامية، ولعوائل الشهداء الذين بفضلهم تم تحرير هذه المناطق، ولا ننسى دور المرأة في تحرير مناطق الشمال السوري"، وأضافت "في كل خطوة أثبتت المرأة جدارتها في الجبهات الأمامية وأثبتت أنها قادرة على خوض المعارك إن كان ضد مرتزقة داعش أو ضد أي عدو يقوم بشن الهجمات على مناطقنا".

وأكدت ليلوى العبد الله، في ختام حديثها "المرأة حققت انتصارات عظيمة منذ بداية الثورة، وهي الآن تؤدي دوراً ريادياً في جميع المجالات إن كان سياسياً أو عسكرياً أو اقتصادياً، وتحررت من الذهنية والعقلية الذكورية التي كانت تخضع لها في سنوات الظلم والاضطهاد".

(خ)

ANHA