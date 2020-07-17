ليلوى العبد الله: المرحلة بدأت بطلب وجهاء المنطقة وتستهدف أوكار داعش في الضفة الشرقية لنهر الفرات

بدأت قوات سورية الديمقراطية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وبمشاركة الآلاف من المقاتلين اليوم الجمعة، حملتها العسكرية ضد خلايا تنظيم داعش في الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وذلك استكمالًا للمرحلة الأولى لحملة ردع الإرهاب التي كانت قد بدأتها قوات سوريا الديمقراطية في الرابع من شهر حزيران المنصرم.

′المرحلة الثانية بدأت بطلب من وجهاء عشائر المنطقة′

ومن خلال وجود كاميرا وكالتنا أنباء هاوار لتعقب مجريات المرحلة الثانية من الحملة، أشارت الناطقة الرسمية باسم مجلس دير الزور العسكري ليلوى العبد الله: "إلى أن المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب بدأت بطلب من شيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وذلك بهدف تمشيطها من خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ولبسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأردفت العبد الله في حديثها: أن هذه الحملة سيشارك فيها الآلاف من المقاتلين من كل من قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري وقوات الأمن الداخلي وبمشاركة وحدات حماية المرأة.

منوهةً" بعد انتهاء المرحلة الأولى من حملة ردع الإرهاب التي بدأت من صحراء دير الزور بمحاذاة الخابور وصولًا إلى الحدود العراقية زادت خلايا التنظيم من نشاطاتها في المنطقة، وبصددها تم إطلاق المرحلة الثانية من حملة ردع الإرهاب للقضاء على الخلايا النائمة لداعش.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية ظهر اليوم الجمعة، عبر بيان كتابي قامت بمشاركته على صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن بدئها المرحلة الثانية للحملة، وذلك بطلب من وجهاء عشائر المنطقة لاستهداف أوكار خلايا تنظيم داعش الإرهابي، ولبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

(د ج)

ANHA