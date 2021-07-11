ليلى مشو: نساند مقاومة أهالينا بوجه هجمات المحتل التركي

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي ليلى مشو خلال لقاء أجرته وكالتنا معها تعليقاَ على الهجمات التركية العنيفة على ريف مقاطعة كري سبي الغربي خلال الأسبوعين الأخيرين.

هذا وتتعرض قرى ريف مقاطعة كري سبي الغربي "فريعان، الصوان، العريضة، سليب، قزعلي,، صوامع قزعلي، كوبرلك,، بير كيتك، مستريحة" وغيرها من القرى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي لقصف همجي يستهدف منازل المدنيين بشكل مباشر، مما أدى لأضرار مادية في ممتلكاتهم.

إلى ذلك، أدانت الرئيسة المشتركة لمقاطعة كري سبي ليلى مشو الصمت الدولي حيال ما يتعرض له أهالي الريف الغربي للمقاطعة من هجمات بربرية في وسط قراهم دون تمييز بين البشر أو الحجر أو الحيوان فيها، على الرغم بأنها قرى مأهولة بالسكان وتعج بالمدنيين من نساء وأطفال ومسنين.

ونددت ليلى بصمت الضامن الروسي الذي يتواجد في المنطقة كضامن لوقف إطلاق النار بعد اتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام 2019 لضمان سلامة المدنيين على طول خطوط التماس مع العدو التركي ومرتزقته الذين احتلوا كل من مدينتي سري كانيه وكري سبي وأجزاء واسعة من أريافهما بعد عدوانهم على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من الشهر نفسه، وعلى مرأى من دورياته يستمر القصف على المدنيين دون أن يحرك ساكناً.

وأكدت ليلى خلال حديثها على مساندة مقاومة المدنيين في تلك القرى، وحيّت صمودهم بوجه مخططات المحتل التي تهدف إلى تهجيرهم من خلال تكثيف القصف بالصواريخ والمدافع والدبابات وقذائف الهاون والراجمات.

هذا ويستهدف الاحتلال التركي منازل المدنيين بشكل مباشر حيث وثّقت وكالتنا أسماء بعض منازل المدنيين التي تعرضت للقصف بشكل مباشر في قرية العريضة ومنها منازل كل من "عطية العبيد، ابراهيم الحسن، محمود الظاهر"، بالإضافة لفقدان المواطن محمود العيسى 16 رأس غنم من مواشيه أثناء القصف على قرية فريعان، وإصابة الطفل محمد الإبراهيم البلغ من العمر 17 في القرية ذاته .

وطالبت ليلى مشو في نهاية حديثها المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف هجماتها العدوانية على المدنيين في قرى الريف الغربي من المقاطعة.

(ج)

ANHA