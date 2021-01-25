ليلى مشو: الهجمات التركية شلّت حركة الحياة اليومية لأهالي ناحية عين عيسى

وتتعرض ناحية عين عيسى منذ قرابة الشهرين لهجمات يومية من قبل المحتل التركي ومرتزقته، بكافة الأسلحة الخفيفة منها والثقيلة لضرب وقصف الطريق الدولي وأطراف ناحية عين عيسى.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد محاولات التسلل التي قام بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، للسيطرة على الطريق الدولي من المحاور الشمالية الشرقية (جهبل ومشيرفة) والغربية للناحية (معلق وصيدا).

وتأتي هذه الهجمات في ظل صمت المجتمع الدولي والضامن الروسي الذي انتشرت قواعده في كافة مناطق خطوط التّماس لمراقبة وقف إطلاق النار في هذه المناطق.

الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، ليلى مشو، أدانت صمت المجتمع الدولي والضامن الروسي حيال ما تتعرض له ناحية عين عيسى من هجمات.

وقالت في حديث لوكالتنا إن القصف التركي أدى إلى توقف استجرار القمح من صوامع الناحية، وهم يستعيضون حاليًّا برفد أفران الناحية بالقمح من ناحية الجلبية.

وتسببت الهجمات بشلّ بعض جوانب الحياة من تجارة وموارد معيشية مثل توقف استجرار مخزون الحبوب، بالإضافة إلى تأثر الوضع التعليمي فيها نتيجة خوف أولياء أمور الطلبة من إرسال أبنائهم إلى المدارس، خشية تعرضها للقصف التركي.

كما توقف استجرار القمح من صوامع الناحية التي تخزن 2100 طن حاليًّا منذ قرابة الشهرين، وذلك لتعرض محيطها للقصف بشكل يومي.

فيما تسبب القصف التركي بتقلص عدد الطلاب في المدارس إلى النصف، حيث كان 1200 تلميذ/ة يرتادون مدارس الناحية الثلاثة بشكل يومي، فيما يرتادها اليوم 400 تلميذ، وذلك لخوف أولياء الأمور من إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وفي هذا الخصوص طالبت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، ليلى مشو، المنظمات الإنسانية التي تعنى بحقوق الطفل بالتدخل والضغط على دولة الاحتلال التركي لوقف ممارساتها وهجماتها بحق الناحية، ليتمكن الأطفال من إكمال تعليمهم الذي تضمنه لهم قوانين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

(ج)

ANHA