ليلى مشو تحمّل المجتمع الدولي والضامن الروسي مسؤولية مجزرة الصفاوية

وجاء حديث الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي، ليلى مشو، بعد ارتكاب المحتل التركي ومرتزقته اليوم، مجزرة بحق عائلة في ناحية عين عيسى، وذلك من خلال استهداف منزلها بقذيفة دبابة.

واستشهد اليوم 4 مواطنين من عائلة واحدة في قرية الصفاوية (3 كيلو متر شرق قرية الشر كراك) وهم كل من "زايدن خلف العيسى (54 عاماً)، وولده زياد (12عاماً)، وابنتيه منى وهدى، فيما لم يتسنَ لنا معرفة اسم الزوجة وأحد الأبناء حيث تم نقلهما إلى إحدى مشافي مدينة الرقة.

وأدانت ليلى مشو المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال التركي بحق العائلة، وقالت "المحتل التركي ومنذ أكثر من شهر صعّد من هجماته على ريف مقاطعة كري سبي الغربي وريف ناحية عين عيسى الشرقي مستهدفاً منازل المدنيين بشكل مباشر، وذلك تحت أنظار المجتمع الدولي والضامن الروسي الذي لم يحرك ساكناً حتى اللحظة".

وحمّلت ليلى مشو المجتمع الدولي والضامن الروسي مسؤولية المجزرة التي ارتكبها المحتل التركي بحق عائلة زيدان خلف العيسى، وذلك من خلال صمتها على ما ترتكبه تركيا ومرتزقتها من مجازر بحق المدنيين".

وطالبت في ختام حديثها المجتمع الدولي والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان بالتدخل والضغط على تركيا لوقف مجازرها بحق المدنيين العزل.

(ج)

ANHA