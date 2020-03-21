ليبيا... طائرات تركية تستهدف المدنيين وقتلى في صفوف مرتزقة سوريين

قال المسؤول الإعلامي في قوة الاحتياط بالقيادة العامة للجيش الليبي أبوبكر أدويهش لصحيفة لموقع "العين الإخبارية" إن سرية المدفعية وبتوجيهات مباشرة من اللواء المبروك سحبان استهدفت تحركات المرتزقة الأجانب، جنوب غربي العاصمة طرابلس في محور العزيزية.

وأضاف" إن المليشيات حاولت التقدم لاستعادة أجزاء من منطقة العزيزية مدعومة بمرتزقة من جنسيات أفريقية بقيادة المليشياوي أسامة الجويلي، إلا أنها أُجبرت على التراجع بعد استهداف طليعتهم بالمدفعية".

طائرة تركية تستهدف المدنيين

من جانب آخر، قال مصدر عسكري ليبي للشبكة إن طائرة تركية بدون طيار استهدفت منازل المدنيين غربي وسط العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن القذائف التي أطلقتها الطائرة المُسيّرة أصابت 7 منازل للمدنيين، وسببت أضرارا، فضلا عن إصابة امرأة وفتاة شمال غربي العاصمة.

كما أشار المصدر إلى سقوط قذائف على منطقة بوابة الجبس، بالقرب من منطقة السراج غرب وسط طرابلس.

وصول 10 جثث لمرتزقة سوريين إلى ريف حلب الشمالي

وفي السياق ذاته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 10 جثث جديدة للمرتزقة السوريين وصلت إلى ريف حلب الشمالي.

وبلغت حصيلة قتلى المرتزقة المدعومة من تركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 139 مرتزق من “لواء المعتصم، السلطان مراد، صقور الشمال، الحمزات وسليمان شاه”.

وبحسب المرصد السوري فإن المرتزقة قُتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة إلى معارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

(آ س)