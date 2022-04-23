ليبيا.. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة غرب طرابلس

وذكرت مصادر محلية، اليوم السبت، أن مواجهات اندلعت بين مجموعات مسلحة في منطقة الشرفاء بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إحداها تدعى "قوة دعم الدستور"، وهي موالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى بحسب ما نقلته شبكة العربية.

وكانت صور متداولة من ليبيا، الجمعة، أظهرت وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في طريق المطار بطرابلس.

هذا وأثارت عودة زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" المصنّفة تنظيماً إرهابياً عبد الحكيم بلحاج إلى ليبيا، بعد غياب 5 سنوات قضاها بين تركيا وقطر، جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام سياسي ومؤسساتي واتهامات وتهديدات متبادلة بين المعسكرات المتنافسة.

ووصل بلحاج إلى العاصمة طرابلس قادماً من الدوحة، مساء الخميس، وكان في استقباله عدد من أنصاره وأقاربه ورفاقه بالجماعة الليبية المقاتلة، كما ظهر وهو في حماية مسلحين.

(د ع)