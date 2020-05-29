تصاعد القتال بين قوات الجيش الليبي وحكومة الوفاق، الخميس، في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مُسيّرة.

واندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين طرفي النزاع في محاور الرملة وعين زارة ووادي الربيع والخلاطات جنوب طرابلس، بعد يوم من سيطرة الجيش على محور الكاريزما وتقدمه باتجاه محور المطار، في حين تحدثت مصادر عسكرية عن تحرك عدة كتائب عسكرية ومنظومات للدفاع الجوي نحو مدينة مصراتة.

إلى ذلك، تحدث شهود عيان لشبكة "العربية نت" عن سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أشار آخرون إلى تحليق مكثف للطيران التركي المُسيّر في سماء العاصمة الليبية.

وأفادت الشبكة بأن الاشتباكات العنيفة تجددت بين قوات الجيش الليبي وتشكيلات تابعة لحكومة الوفاق مدعومة بالمرتزقة السوريين، وقد تركزت في مناطق وادي الربيع وعين زارة وطريق المطار والرملة، بعد هدوء شهدته خلال ساعات الصباح الأولى.

هذا وتبادل الجيش وحكومة الوفاق القصف المدفعي في وادي الربيع بعد محاولة الأخيرة الهجوم على تمركزات الجيش في المنطقة الواقعة جنوب شرق طرابلس، مع استمرار وصول تعزيزات الدعم لقوات الجيش من قاعدة الجفرة.

(آ س)