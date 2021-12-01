ليبيا.. حفتر يُستبعد من قائمة المشاركين في السباق الرئاسي

وأظهرت مقاطع مصورة تناقلها ليبيون على مواقع التواصل الافتراضي خلال الساعات الماضية، لحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية قبول الطعن المقدم ضد ترشح حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلاً وإلغاء قرار المفوضية رقم 80 لعام 2021 بشأن ترشح المطعون ضده حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية"، بحسب ما أفادته شبكة "العربية".

ويذكر أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي كانت رفضت يوم الأحد الماضي، قبول الطعن المقدم من قبل المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد قائد الجيش الليبي.

وكان حفتر أعلن في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها الشهر الجاري في البلاد، لكن مرشحاً منافساً طعن في طلبه هذا لاحقاً.

ويأمل حفتر بالوصول إلى السلطة، وقد عمد قبل أشهر إلى التنحي عن منصبه، محيلاً مهامه العسكرية في قيادة الجيش الوطني إلى نائبه، بهدف الترشح، وذلك عملاً بالمادة 12 من قانون الانتخاب التي تنص على ضرورة تخلي المرشح عن منصبه الرسمي، وعدم قيامه بأي مهام رسمية ضمن أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية، قبل 3 أشهر من تقديم ترشحه.

(ل د)