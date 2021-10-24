ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من الشهر المقبل

وقال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية اليوم، الأحد، إن فتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيتم في النصف الأول من شهر القادم.

وقال السايح إن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في حال استكمال الاستعدادات اللوجستية.

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر القادم، أما الجولة الثانية ستجرى في وقت متزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وذكر السايح أنه سيتم غداً نشر قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية، لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة.

وكان مجلس النواب أجرى في مطلع الشهر الجاري، تعديلاً على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى كانون الثاني/ يناير المقبل، بعدما كان مقرراً تنظيمهما معاً في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيكون انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يوماً من انتخاب رئيس البلاد. ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.

وأكد السايح أن المفوضية تنظر إلى مجلس النواب باعتباره "السلطة التشريعية" المسؤولة عن وضع القوانين وإحالتها إلى المفوضية، وليس كطرف سياسي. وقال: "لن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".

(د ع)