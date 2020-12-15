ليبيا.. فشل التّصويت على آليّة اختيار المناصب التّنفيذيّة

وحسب نتائج التصويت، لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضواً ومقاطعة 23 ووفاة واحد، حيث صوّت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوّت 14 عضواً فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضواً عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تمّ تفصيلهم على مقاس أشخاص بعيّنهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشّح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشّح لمنصب رئيس الوزراء القادم.

يشار إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي فشلوا في التوافق حول آلية واحدة لاختيار القيادة السياسية القادمة في بلادهم، بعد عدد من الجولات، حيث تنحصر خياراتهم ما بين الآليتين الثانية والثالثة.

والآليتان الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية، وفقاً لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.

(ي ح)

ANHA