ليبيا.. اشتباكات جديدة بين الجماعات المسلحة غرب طرابلس

واندلع القتال بين كتيبة "فرسان جنزور" و"كتيبة 55" من منطقة صياد التابعة لقبائل ورشفانة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، مما تسبب في إغلاق الطرقات والمحال التجارية، وحالة هلع بين سكان المدينة، وفق ما أفادته شبكة "العربية".

كما بدأت الاشتباكات، بعدما قام مسلحو "كتيبة 55" بالتجمع في وسط المدينة، وانخرطوا في الاعتداء على المحال التجارية والقيام بالرماية العشوائية، رداً على قيام "قوة الردع" باعتقال أحد قيادتها المطلوب لديها.

فتم الاستنفار من قبل كتيبة "فرسان جنزور"، والقيام بالرد على هذه التحركات باستخدام الأسلحة، بينما تستمر التحشيدات العسكرية من الجانبين.

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الافتراضي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي تجري في المدينة وانتشار الآليات العسكرية في الطرقات.

تأتي هذه الاشتباكات بعد أقل من أسبوع على اشتباكات مماثلة بين الجماعات المسلحة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، وبعد نحو أسبوعين على قتال بين ميليشيات طرابلس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

(ل د)