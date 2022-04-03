ليبيا.. الدبيبة يروج لحكومته مستعيناً بالمفتي المعزول الصادق الغرياني

واستعان رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مساء الجمعة بالمفتي المعزول الصادق الغرياني للترويج لحكومته من خلال المطالبة ببقائها في السلطة حتى إجراء الانتخابات.

وقال الغرياني في كلمة له بحضور الدبيبة وعماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء -الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا- بمناسبة حلول شهر رمضان إن "تمكين المحكمة العليا من السلطة استنساخ للتجربة المصرية لتنصيب حاكم عسكري سيسي رقم 2"، على حد قوله.

وأضاف: "يريدون أن يدخلوا البلد في مرحلة انتقالية جديدة، لأنهم لا يعيشون إلا على المراحل الانتقالية، وهذا المقترح لتمكين المحكمة العليا هو باب من أبواب التمديد والخداع التي عودتنا عليه هذه الهيئات الدولية".

وطالب الغرياني بدعم خطة الدبيبة للانتخابات البرلمانية، حاثاً الحكومة على إجرائها "في الموعد الذي عاهدتنا عليه".

وأثار لقاء الدبيبة مع الغرياني، جدلاً في الشارع الليبي، حيث تعمد الغرياني الهجوم على المؤسسات الليبية، بينما أكد سياسيون أن الدبيبة يسعى للحصول على دعم الغرياني نظراً لنفوذه على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في البلاد، بحسب ما نقلته شبكة العربية.

كما اعتبرت مصادر ليبية أن الدبيبة يسعى من خلال هذه المشاركة لكسب ود التيار السياسي المتأسلم الذي يسترشد بأقوال الغرياني، ومنهم تنظيم الإخوان المسلمين.

وكان مجلس النواب الليبي عزل الغرياني من منصب مفتي ليبيا في العام 2014، بسبب الفتاوى التي تدعم التيارات الإسلامية المتشددة التي كان يصدرها.

وورد اسم الغرياني وابنه سهيل في قائمة الإرهاب التي أصدرتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في 2017.

(د ع)