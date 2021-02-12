ليبيا.. البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

أشار المكتب إلى أن رئيس الوزراء ملتزمٌ بالإطار الزمني المحدد في خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في جنيف.

هذا، ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الليبية، أن يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة، وذلك وفق القرارات المتخذة في الحوار السياسي في جنيف.

في غضون ذلك التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، في مدينة بنغازي قادماً من أثينا.

وخلال اللقاء أكّد حفتر على دعم الجيش للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية، التي أنتجها الحوار السياسي، مشدّداً على دورهما في توحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المرتقبة، في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، التقى محمد المنفي فور وصوله إلى ليبيا العشرات من كبار زعماء القبائل والأكاديميين والنشطاء في صالة كبار الشخصيات بمطار بنينا في بنغازي.

وجاء ذلك بعد مؤتمرٍ برعاية الأمم المتحدة الأسبوع الماضي اختارت فيه وفود الأطراف الليبية أربع شخصياتٍ لقيادة ليبيا قبيل انتخابات كانون الأول/ديسمبر.

(د أ)