ليبيا.. الاحتجاجات متواصلة والمتظاهرون يتحدون حظر التجوال

ولليوم الخامس على التوالي خرج المتظاهرون الليبيون في احتجاجات عارمة، تحدوا خلالها حظر التجول الذي أعلنته حكومة فايز السراج بسبب فيروس كورونا، ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات مثل الكهرباء والماء، فضلًا عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.

وأطلق مسلحو حكومة الوفاق النار على متظاهرين في طرابلس، كما اعتقلوا عددًا من المتظاهرين حاولوا الوصول لـ "ميدان الشهداء".

بينما ندد بيان لـ "حراك أغسطس" بنشر المجموعات المسلحة في شوارع العاصمة الليبية، وباستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل.

وطالب البيان بالإفراج عن المعتقلين، الذين وصل عددهم إلى 600 وفق البيان، كما ندد المحتجون بصمت البعثة الأممية إلى ليبيا عن الانتهاكات في طرابلس.

وبات الوضع في غرب ليبيا مرشحًا لمزيد من التصعيد، خاصة مع دعوة المحتجين في طرابلس إلى تنظيم مليونية في ميدان الشهداء.

كما أن هذا التصعيد يُنبئ بتصاعد الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ووزير داخليته فتحي باشاغا، الذي توعد باستخدام القوة ضد المجموعات المسلحة التي أشار إلى تبعيتها للسراج، وذلك في حال تعرضها للمتظاهرين.

وفي مؤشر على تحدي وزير الداخلية، قامت المجموعات المسلحة بطرد القوى التابعة لوزارة الداخلية من ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.

(ش ع)