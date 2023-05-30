ليبيا على أعتاب الانتخابات وحكومة جديدة في الطريق

أعلنت لجنة "6+6" المشتركة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وحسب وسائل إعلام ليبية، أعلن المتحدث باسم اللجنة المشتركة، عمر محمد أبو ليفة، خلال مؤتمر صحفي: "هناك تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية".

وأشار إلى ان اللجنة "تدرس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، إضافة إلى إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو فردية”.

وبالتوازي مع ذلك، التقى القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المُشير خليفة حفتر، السبت 27 أيار الجاري، بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

ويتبني باتيلي مبادرة أممية لإجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الجاري.

وحسب مراقبين، فإن الأجواء الإيجابية وحالة التوافق التي شهدتها مباحثات 6+6 قد تمهد لتشكيل حكومة جديدة تدير العملية الانتخابية التي يمكن إجراؤها مطلع العام الجاري.

مقترح عقيلة صالح

واعتبر الباحث المتخصص في الشؤون الليبية، علاء فاروق، أن نتائج المفاوضات التي تجري في المغرب بين لجنة 6+6 حول إعداد القوانين الانتخابية إيجابية بشكل كبير، لافتاً إلى أن معظم هذه الاتفاقات التي تم الإعلان عنها كان هناك شبه توافق عليها قبل ذلك عدا موضوع شروط الترشح.

وقال لوكالتنا: "تم تجاوز الكثير من نقاط الخلاف وهناك اتجاه لتخفيف قيود ترشح مزدوجي الجنسية من خلال مقترح قدمه رئيس البرلمان عقيلة صالح يقضي بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية مع إلزام من يصل لجولة الإعادة أو يفوز بالمنصب بالتنازل عن الجنسية الأخرى قبل أداء اليمين الدستورية".

وأشار إلى "وجود بعض النقاط الخلافية العالقة التي لم يتم حسمها حول انتخاب الرئيس مثل أحقية ترشح العسكريين أو الشخصيات التي تلاحقها قضايا دولية مثل سيف القذافي". فضلاً عن "عدم حسم الموقف من ترشح الشخصيات التي تتولى مسؤوليات تنفيذية مثل عبد الحميد الدبيبة أو فتحي باشاغا"، لافتاً إلى أن هناك رؤية تدعم فتح الباب أمام كل راغب في الترشح في حين يسعى البعض لتقييد الأمر بشكل كبير".

وأكد الباحث "أن التقاربات والمناقشات بين مجلس الدولة ومجلس النواب جيدة بشكل كبير ولكن ينقصها فقط الالتزام بما تم الاتفاق عليه وبدء تنفيذه على أرض الواقع".

ويرى "أن هذه المفاوضات سيكون لها تأثير إيجابي نحو الدفع باتجاه الحل السياسي في ليبيا والوصول لمرحلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية".

موعد الانتخابات

واعتبر الباحث "أن تحديد موعد الانتخابات في الربع الأول من العام القادم مثل صدمة لبعض القوى التي كانت تسعى لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الموعد الذي تم تحديده أكثر واقعية حيث يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية مع بداية العام المقبل على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية بعدها بشهور قليلة لا تتجاوز الـ 6 شهور، بحيث يكون المشهد السياسي أصبح أكثر استقراراً".

حكومة جديدة

وعن إمكانية تشكيل حكومة جديدة لإدارة العملية الانتخابية، أعرب الباحث عن اعتقاده أن هذا الأمر أصبح مطلباً شعبياً، كاشفاً أن هناك طرح أن تدمج الحكومتان مع الإبقاء على الدبيبة رئيساً وفقاً لاتفاق أو صفقة يتم الإعداد لها، بين الجنرال حفتر ورئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة.

وحسب الباحث فإن "السيناريو الأقرب هو تشكيل حكومة مصغرة ذات مهام محددة مع وجود الدبيبة على رأسها بمشاركة وزراء من حكومة البرلمان التي كان يترأسها باشاغا على أن تنتهي شرعية هذه الحكومة بعد انتخاب برلمان جديد".

(ي ح)

ANHA