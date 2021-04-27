ليبيا.. اجتماع لبحث العراقيل التي تمنع عملية السلام الشاملة

ووصل إلى سرت، أمس الأثنين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تضم ضباطًا رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة للجيش الليبي، في حين سيصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إلى المدينة للإشراف على الاجتماع، بمشاركة وفد أممي أيضًا.

كما يسعى المجلس الرئاسي في هذا الاجتماع إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين وحلحلة العقبات والإشكاليات التي حالت دون تقدم المسار العسكري، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتشر في أماكن استراتيجية من البلاد وفتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة وآليات تأمين الطريق بعد فتحه.

ويشار إلى أن هذين الملفين يعتبران من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئًا كبيرًا على السلطة التنفيذية الجديدة وتعرقل عملية السلام الشاملة في ليبيا والمصالحة الوطنية، بسبب الخلافات الحادة حولهما، إذ يتمسك جماعة الإخوان والميليشيات المسلحة الموالية له ببقاء المرتزقة التركية في البلاد، من جانبٍ أخر، تشترط غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من مدينة سرت لفتح الطريق الساحلي وهو ما يرفضه الجيش.

ويذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة كانت وقعت اتفاقًا لوقف إطلاق النار الدائم في 23 تشرين الأول/أكتوبر بجنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينص على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس، وفتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين، والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيًّا دوليًّا.

(د ع)