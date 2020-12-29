ليبيا .. الأمم المتحدة تدعو إلى اجتماع جديد

وحددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في رسالة وجهتها إلى أعضاء الملتقى، مساء الإثنين، موعد انطلاق الاجتماع في تمام الساعة 16:00 بتوقيت ليبيا.

ويتوقع أن يبحث الاجتماع الافتراضي الأممي غدًا، آخر مستجدات الحوار والخطوات القادمة، وسيكون عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت شبكة "العربية".

ولم تقدم البعثة الأممية أي تفاصيل أخرى حول الموضوع، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بإمكانية عقد اجتماع مباشر يوم الخامس من كانون الثاني/يناير في تونس، أو ربما جلسة جديدة في جنيف.

ويعقد ملتقى الحوار الليبي (ويضم 75 عضوًا من مناطق الشرق والغرب والجنوب وقبائل ليبية، وممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) اجتماعات على فترات متقاربة؛ لإنهاء الانقسام الليبي واختيار سلطة تنفيذية.

وكانت الجولة الأولى من الملتقى انعقدت في تونس الشهر المنصرم، توصلت فيها الأطراف المجتمعة إلى إجراء انتخابات عامة بالبلاد في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

(س ر)