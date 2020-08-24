لوقف النار... الجيش الليبي يشترط تفكك القواعد التركية وسحب مرتزقتها بإشراف دولي

ونقلت شبكة العربية عن مصادر تأكيدها أن الجيش الليبي اشترط لوقف إطلاق النار سحب الميليشيات من حدود سرت والجفرة، كما طلب إشرافاً دولياً على سحب المرتزقة التابعة للوفاق.

وطالب الجيش الوطني الليبي بتفكيك القواعد العسكرية التركية، مشدداً على هذه النقطة قبل الموافقة على أي مبادرة.

وشدد الجيش على ضرورة إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، كما اشترط تجميد الاتفاقيات المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع تركيا للقبول بأي مبادرة.

كما طالب بوضع جدول زمني لسحب المستشارين العسكريين الأتراك من ليبيا، وجدول زمني لتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

وطلب الجيش الوطني تأمين المناطق النفطية دون مشاركة حكومة الوفاق.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال أمس الأحد، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة.

(ي ح)