لولا يتراجع عن ضمان عدم توقيف بوتين في حال حضر إلى البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال مقابلة بثتها مساء السبت، قناة "فيرستبوست" (Firstpost) التلفزيونية الهندية أن بوتين سيُدعى إلى القمة في البرازيل، مضيفاً "إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".

إلا أنه تراجع عن هذه القطعية الإثنين.

وقال للصحافيين، اليوم: "لا أعرف إذا كان النظام القضائي في البرازيل سيقوم باحتجازه. القرار يعود إلى القضاء وليس إلى الحكومة".

وغاب بوتين عن القمة التي عقدت في أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، ما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال لإلقاء القبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بـ "ارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع".

وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنّ مذكّرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي "باطلة".

وغاب بوتين عن لقاءات دولية في الأشهر الماضية، منها اجتماع دول بريكس في جنوب إفريقيا في آب. وناب عنه في قمتي بريكس ومجموعة العشرين وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ومن المقرر أن تستضيف ريو دي جانيرو القمة المقبلة في تشرين الثاني 2024.

(د ع)