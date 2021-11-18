لوكاشينكو يعرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر لعبور ألفي مهاجر من بيلاروسيا إلى أراضيه

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا أيسمونت، للصحفيين اليوم الخميس، أن نحو سبعة آلاف لاجئ موجودون حاليًّا في أراضي البلاد، منهم ألفا شخص في المخيم العشوائي الذي أقاموه عند حدود بولندا.

وقالت أيسمونت إن لوكاشينكو في أول اتصال مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جرى مطلع الأسبوع الجاري، اقترح آلية لتسوية الأزمة، تقضي بفتح الاتحاد الأوروبي ممر إنساني أمام نزلاء المخيم العشوائي (ألفا شخص)، بينما يتعهد الجانب البيلاروسي بمساعدة المهاجرين الآخرين (خمسة آلاف شخص) قدر الإمكان في العودة إلى وطنهم إذا رغبوا في ذلك.

وتابعت المتحدثة أن ميركل وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم ممر إنساني أمام اللاجئين نزلاء المخيم العشوائي إلى ألمانيا.

وحملت المتحدثة السلطات البولندية المسؤولية عن استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والغاز ومواد كيميائية بحق طالبي اللجوء السلميين خلال اليومين الأخيرين، مضيفة أن لوكاشينكو في هذا الصدد أمر الجهات المختصة في بلده بفعل كل ما يمكن من أجل المساعدة في "عودة اللاجئين إلى الوطن وتطبيق رغباتهم الأخرى".

وتابعت: "الشرط الوحيد هو رغبتهم ولم نرحّل أي واحد إلى العراق أو سوريا أو دول أخرى بالقوة".

(ل د)