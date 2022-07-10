لوهانسك تعلن السيطرة على غويغوروفكا والقوات الأوكرانية قصفت 5 مناطق بدونيتسك

وقال ميروشينك في تصريح على مواقع التواصل الافتراضي إن "الوحدات الموحدة لقوات التحالف تواصل التحرك نحو سيفرسك، وتم السيطرة على غريغوروفكا اليوم"، مشيراً إلى أن قوات لوهانسك شنت الهجوم من الشمال، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".

وتابع: "الواضح للجميع أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في سيفرسك لن تكون قادرة على صد هجوم قواتنا لفترة طويلة، لأن بعض الوحدات تغادر المدينة سراً"

في حين، أفادت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للإشراف على وقف إطلاق النار بأن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الأحد 5 مناطق بمدينة دونيتسك وأطلقت 14 قذيفة من عيار 155 ملم.

وجاء في بيان البعثة، ونشر في صفحتها على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية في الاتجاه التالي: الساعة 04:20 صباحاً – التجمع السكني نيتايلوفو – مدينة دونيتسك (مناطق فوروشيلوفكسي ولينينسكي وكالينينسكي وكييفسكي وبروليتارسكي): تم إطلاق 14 قذيفة من عيار 155 ملم".

وبعد 20 دقيقة قصفت القوات الأوكرانية منطقتي كالينينسكي وبوديونوفسكي لمدينة دونيتسك وأطلقت 8 قذائف.

من جانبها، أعلنت بعثة جمهورية لوهانسك بالمركز عن تعرض مدينة ألتشيفسك للقصف في الليلة الماضية.

كما أفاد بيان البعثة أيضاً في صفحتها على "التلغرام": "من جانب القوات الأوكرانية تم تسجيل القصف: الساعة 01:00 من اتجاه مدينة أرتيوموفسكي (باخموت) في اتجاه مدينة ألتشيفسك باستخدام أنظمة "Himars" الصاروخية".

(ل د)