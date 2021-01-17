لودريان: على طهران التوقف عن أنشطتها والعودة للاتفاق

ودعا الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش الفرنسية"، كلًّا من إيران والولايات المتحدة العودة إلى اتفاقية فيينا التي انسحب منها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عام 2018، ومنذ ذلك الوقت فرضت على طهران عقوبات قاسية.

وأضاف لودريان "إيران - أقول ذلك بوضوح - هي في صدد بناء قدرة نووية"، مضيفًا "هناك أيضًا انتخابات رئاسية في إيران في منتصف حزيران/ يونيو القادم، لذا من الضروري أن نقول للإيرانيين إنّ هذا يكفي وأن تُتّخذ الترتيبات اللازمة لعودة إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقية فيينا".

وأعرب لودريان عن مخاوفه بشأن الأنشطة النووية لإيران، داعيًا إلى رد فعل فوري وإلى عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015 بمجرد تسلّم الرئيس المنتخب جو بايدن، مقاليد الحكم.

وأوضح أن العودة إلى الاتفاق لن تكون كافية، لذا يجب مناقشة الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة، قائلًا: "هذا لن يكون كافيًا، سيتطلب الأمر محادثات صعبة حول الانتشار الباليستي وزعزعة إيران استقرار جيرانها في المنطقة".

وينص الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل جزئي، وفي المقابل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان عدم امتلاك هذا البلد أسلحة ذرية.

بينما تأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، بعد أن أبلغت إيران الأربعاء الماضي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تتقدم في إنتاج معدن اليورانيوم، ليشكل وقودًا لأحد المفاعلات ما يعتبر انتهاكًا جديدًا لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015.

(ي م)