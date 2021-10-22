لوضع نظام تعليمي أفضل.. جامعات شمال وشرق سوريا تجتمع في قامشلو

وشارك في الاجتماع ممثلون عن جامعات شمال وشرق سوريا الأربعة (روج آفا – كوباني – عفرين - الشرق)، بالإضافة إلى الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، نسرين دوكو.

هذا ومن المقرر أن يستمر الاجتماع لمدة يومين متتالين، سيتم خلاله قراءة تقارير الجامعات وتقييمها، إلى جانب قراءة النظام الداخلي وسيفتح أمام الحضور المجال للنقاش وإبداء الآراء للوصول إلى نظام تعليمي أكاديمي أفضل للجامعات.

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تحدثت الرئيسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى، وقالت: "سنوات عدة مرّت على انطلاق ثورة روج آفا، هذه الثورة التي نظمت نفسها على الأصعدة كافة، وحققت عدة مكتسبات منها افتتاح الجامعات الأربعة".

وبينت روهان رغم افتتاح الجامعات في ظروف صعبة وإمكانات بسيطة إلا أنها توّجت اليوم بمستويات انضمام الطلبة، وتابعت " لم يكن عادياً أبداً افتتاح هذه الجامعات فهدفنا الأساسي وضع أسس للعلم والمعرفة بفكر جديد مبني على الحرية والديمقراطية، التي عمادها الأمة الديمقراطية التي تؤمن بحرية المرأة، وتشدد على ضرورة حماية البيئة، وتقبّل اللغات الأخرى".

وعن نظام التدريس في جامعات شمال وشرق سوريا أوضحت روهان أن النظام التعليمي في الجامعات الأربعة في مناطق شمال وشرق سوريا يختلف عن نظام الجامعات الأخرى في الخارج التي تخدم أجندة السلطة، وأضافت:" لدينا نظام التقييم وهذا النظام وضع ليفهم الطالب دروسه وليس لفرضها عليه".

وانتخب بعدها ديوان لإدارة الاجتماع يتألف من: (الرئاسة المشتركة لجامعة روج آفا روهان مصطفى وعبد الإله مصطفى، والرئيسة المشتركة لجامعة كوباني شيرين مسلم، والرئيس المشترك لجامعة الشرق حسن العيسى).

ومن ثم تم قراءة تقارير الجامعات الأربعة ليتم النقاش حولها، ليستمر الاجتماع بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام.

(أ س/آ)

ANHA