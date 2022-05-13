لتوحيد مواقف النساء ضد الاحتلال.. مؤتمر ستار يعقد ’ الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا‘

تستمر الهجمات الاحتلالية التركية على روج آفا، باشور ومناطق الدفاع المشروع، ويبدّي المواطنون والأحزاب السياسية استنكارهم لهذه الهجمات يومياً.

وفي هذا السياق، يحضّر مؤتمر ستار لعقد اجتماعٍ بعنوان’ الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا‘.

هذا وتحدّثت عضوة لجنة العلاقات في مؤتمر ستار وعضوة اللجنة التحضيرية للاجتماع، بنجوين علي لوكالتنا عن هذا الموضوع.

ذكرت بنجوين علي أنّ هذا الاجتماع سيُعقد بهدف تحديد موقف النساء الكرديات من الهجمات الاحتلالية التي تُشنّ على كردستان وقالت: "دور المرأة في هذه المرحلة مهمٌ جداً، لاسيما بخصوص القرارات السياسية التي تُفرض علينا الآن. المقصد من الاجتماع هو إظهار موقف النساء الكرديات في روج آفا؛ وذلك لنتمكن من حماية منجزات المرأة في كردستان عامةً".

وقالت بنجوين علي: "سيُعقد الاجتماع في روج آفا بحضور 50 منظمةً، حزباً كردياً، فناناً ومثقفاً. وستنضمّ الحركات والتنظيمات النسائية في الخارج إلى الاجتماع عبر شبكة الانترنت".

كما ذكرت بنجوين علي أنّ الاجتماع سيناقش محورين وقالت: "التطورات السياسية في كردستان ورأي المرأة حيالها، وموقف المرأة من الاحتلال. ثم سيُختتم الاجتماع بالمخرجات".

وبشأن مكان وتاريخ انعقاد ’ الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا ‘قالت بنجوين علي: "سيُعقد الاجتماع لمدّة يومٍ واحد في مدينة قامشلو، وسيتم الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاده بالتفصيل مستقبلاً"، ولكن من المتوقع ان يعقد الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة.

(ر)

ANHA