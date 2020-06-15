لتوفير الكهرباء ...البدء بمشروع تركيب الإنارة الليزرية في إقليم الفرات

باشرت الإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات بمشروع تركيب الإنارة الليزرية، وبدأت أولى خطوات المشروع في مدينة كوباني.

وقامت الإدارة بإزالة أعمدة الإنارة القديمة في شارع المحطة وسط مدينة كوباني تمهيداً لاستبدالها بأعمدة الإنارة الليزرية الموفرة للطاقة الكهربائية.

والإنارة بالليزر تعتمد على الإضاءة التي تستخدم المرايا لتوجيه الليزر إلي كتلة من الفوسفور ومن ثم يقوم الفوسفور بإشعاع الضوء لتحدث الإنارة وهو أكثر المصابيح توفيراً للطاقة.

وستمدد أعمدة الكهرباء من مدخل المدينة الشمالي الى ساحة المرأة الحرة، وستكون الأعمدة ممددة وسط الشارع بطريقة حضارية.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك للإدارة العامة للبيئة في إقليم الفرات سمير علي إننا " نهدف من خلال تمديدنا لأعمدة الإنارة الليزرية إلى توفير أكبر قدر من الطاقة الكهربائية وإعطاء المدينة منظراً خلاباً".

واختتم سمير حديثه أنه " قريباً ستتم إنارة إقليم الفرات بشكل كامل، حيث تمكننا في الفترة الحالية من تمديد الأعمدة غرب مدينة كوباني وبعض أحيائها".

(ه ح – ن ك/سـ )

ANHA