لتواطئها مع تركيا.. نائب عراقي يطالب حكومة جنوب كردستان بتقديم استقالتها

طالب النائب عضو لجنة الأقاليم والمحافظات عدي عواد، حكومة جنوب كردستان بتقديم استقالتها لأنها متواطئة مع تركيا وراضية على "انتهاكاتها العسكرية داخل الأراضي العراقية"، منتقداً زيارة مسرور بارزاني إلى تركيا كونها تنتهك سيادة العراق.

وقال عواد في حديث لوكالة المعلومة العراقية إن "حكومة الإقليم لو كان لديها ذرة شرف لقدمت استقالتها، وخاصة إننا نسمع الكثير من هتافات الحفاظ على السيادة العراقية، لكن ما تقوم به حكومة الإقليم هو إهانة لسيادة العراق جراء السماح لدول الجوار باجتياح أراضي البلاد".

وأضاف، أن "مسرور بارزاني ذهب ذليلاً إلى تركيا، كونه سمح لأنقرة بانتهاك الأراضي الشمالية"، قائلاً: "العراقي الشريف سواء في المحافظات الوسطى والجنوبية أو كردستان لا يرضى بهذا الانتهاك الواضح والصريح، حيث إن بارزاني من المفترض ألا يجلس بين الرجال بعد ذهابه إلى بلد معتدٍ ومنتهك لحرمة أرضه".

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان المنصرم، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الماضي، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وكانت قد أعلنت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني في 26 آذار/ مارس 2022، أن دولة الاحتلال ستشن هجوماً على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

وحول هجمات الدولة التركية المحتلة، قال عضو تحالف الفتح النائب أحمد رحيم لـ "المعلومة"، إن "توغل القوات التركية في كردستان تسبب في هجرة قرى وتجريف غابات، مؤكداً وجود "شبه تواطؤ من قبل حكومتي الإقليم وبغداد حيال ما يجري رغم فداحة ومأساة آلاف الأسر العراقية".

وأضاف رحيم، إن” قيمة التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة تراوح بين 14 الى 23 مليار دولار سنوياً وهي حجم مالي كبير، لكن للأسف لم يستخدم من قبل الحكومة كورقة ضغط تدفع إلى سحب القوات التركية قواتها”.

وأشار إلى إنه "سيتم إعداد تقرير مفصل في قادم الأيام حول مجريات التوغل التركي وعرضه للرأي العام العراقي من أجل بيان حقائق الأمور".

هذا، وكشف عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، خلال لقاء مع وكالة روج نيوز عن حملة تواقيع لأعضاء مجلس النواب بشأن الاعتداءات التركية في شمال العراق.

(م ش)