لتطوير القطاع الصحي البدء بترميم مشفى الشدادي

يعد مشفى ناحية الشدادي من أكبر المراكز الخدمية في قطاع الصحة التي طالها التخريب والسرقة على أيدي مرتزقة داعش الإرهابي قبل دحره من قبل قوات سوريا الديمقراطية مطلع العام 2016.

كانت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية قد أعلنت عن بدء العمل على ترميم المشفى وإدخاله حيز الخدمة، إلا أن هجوم تركيا على مدن شمال وشرق سوريا أعاق خطة العمل في نهاية العام 2019، وظهور جائحة كورونا التي تسببت بشلل كلي لحركة الإصلاح والعمل لعدة منشآت.

البدء بمشروع تجهيز المشفى

أقدمت هيئة الصحة وبعد مطالبات ومناشدات الأهالي والرسائل الموجهة لتجهيز المشفى لقلة المراكز الطبية والعيادات الخاصة في الناحية والنواحي القريبة الأمر الذي يلزمهم بالمعالجة، ونقل الحالات الخاصة إلى مشافي الحسكة، على البدء بالعمل على تجهيز مشفى الشدادي وفق عدة مراحل.

إداري لجنة الصحة في مجلس ناحية الشدادي، صالح العلي، بيّن أن الإدارة الذاتية وبالتنسيق مع لجنة الصحة وعلى نفقتها الخاصة وكحلّ لمشاكل الأهالي في مراجعة المراكز الطبية في الحسكة وغيرها، واستكمالًا للمشروع الإنساني الذي أعلنته قبيل نهاية العام 2019، بدأت اليوم، ترميم المشفى وبشكلٍ فعلي وسيكون على مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى تنظيف المشفى من مخلفات الحروب التي دارت في المنطقة، وترحيل الأوساخ المتراكمة، والثانية سيتم فيها ترميم المشفى بشكلٍ كلي، وخاصة الأجزاء التي تدمرت بفعل مرتزقة داعش والحروب، فيما ستكون الثالثة تجهيزه بالمعدات الطبية والكوادر الخاصة.

وأوضح العلي، أن مدة تجهيز المشفى لا تتجاوز العام، لافتًا أنه في الفترة الحالية يعتمد الأهالي وبشكلٍ كبير على مستوصف الشعب في الناحية كونه المركز الطبي الوحيد لأكثر من 500 قرية في ريف الشدادي والنواحي المجاورة لها.

والجدير بالذكر أن مشفى الشدادي يعد من أكبر المراكز الطبية والمشافي في مقاطعة الحسكة، كانت داعش تتخذه مركزًا لمعالجة مرتزقتها ونقطة عسكرية له، وأقدمت على تخريبه وسرقة معداته قبل دحرها بعدة أيام.

(هـ ن)

ANHA