لتطبيع العلاقات.. الرئيس الأذربيجاني يعلن استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل استعداده لإجراء مفاوضات ثنائية مع أرمينيا، بحسب شبكة روسيا اليوم.

وورد في بيان عن الرئاسة الأذربيجانية: "رئيس البلاد قال إنه تم تشكيل مجموعات عمل معنية بتحديد وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإعداد معاهدة للسلام بين البلدين، مشددا على الاستعداد للمفاوضات بصيغة باكو-يريفان".

وشكر علييف ميشيل على دعمه واهتمامه في تطبيع العلاقات الأرمنية الأذربيجانية.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي بدوره أنه "سيواصل جهوده لتطبيع العلاقات بين البلدين وإحلال سلام دائم في جنوب القوقاز".

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان بداية الشهر الجاري: "إن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أمرا وزيرَي خارجيتهما "ببدء التحضيرات لمفاوضات السلام بين البلدين"، وذلك أثناء لقاء عُقد بينهما في بروكسل بوساطة الاتحاد الأوروبي.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة روسية، وضعا حداً لحرب استمرّت ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين للسيطرة على إقليم ناغورني قره باغ "الانفصالي".

وأوقع النزاع أكثر من 6500 قتيل، وانتهى بهزيمة قاسية تكبّدتها أرمينيا التي أجبرت على التنازل لأذربيجان عن مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها منذ تسعينيات القرن الماضي.

(ش ع)