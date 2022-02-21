لتشجيع ثقافة التشجير...عشرات المؤسسات تشارك في زراعة آلاف الأشجار في كوباني

وشارك المئات من أعضاء وإداريّ مؤسسات مختلفة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات على مدى 3 أيام، بزراعة 3 آلاف شجرة حراجية في مساحة 7 هكتارات على سفوح تلال قرية شيخ جوبان جنوب مدينة كوباني 14 كم.

وشاركهم الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإقليم الفرات محمد شاهين في زراعة أشجار السرو، الصنوبر البري والزيزفون.

التقت وكالتنا الرئيس المشترك لمديرية البيئة في إقليم الفرات عارف بالي والذي تحدث عن أهمية التشجير في الوقت الراهن، قائلاً "إن مقاطعة كوباني ونتيجة التهميش المتعمد من قبل الدولة السورية تحولت أراضيها إلى صحراءٍ قاحلة، بالإضافة إلى شح المياه والمشاريع، كما وأنها لم تقدم أي خدمات تذكر لهذا الشعب، إننا اليوم نسعى إلى تغيير هذا الواقع ونخدم شعبنا ونحقق أحلام شهدائنا تحت مظلة فكر قائدنا".

وأضاف بالي أن الهدف هو إحياء ثقافة التشجير لتغيير طبيعة المنطقة شبه الصحراوية، مشيراً إلى أن كثرة الغابات يؤدي إلى وفرة الأمطار والإنتاج في المنطقة إلى جانب تقليل التلوث البيئي.

وتهدف مديرية البيئة إلى زراعة ما بين 10 – 15 ألف شجرةٍ حراجية في إقليم الفرات خلال العام الجاري.

من جانبها التقت وكالتنا بالرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في اقليم الفرات بيريفان اسماعيل أثناء مشاركتها في زراعة الأشجار.

بيريفان اسماعيل أشارت خلال حديثها أن الجانب الإيكولوجي مهم للغاية ومقدّس في الوقت ذاته، ويجب تطويره بقدر ما يتم تطوير الميادين العسكرية والسياسية في روج آفا، وأن حماية البيئة يوازي أهميةً حماية حياة البشر.

كما وقالت بيريفان اسماعيل أنه من الضروري تحويل روج آفا إلى ساحاتٍ خضراء بمشاركة الجميع، كما وأشارت إلى أنهم على موعدٍ مع حملة تشجير كبيرة تبدأ في اليوم العالمي للمرأة في آذار/مارس القادم.

(ز س/ج)

ANHA