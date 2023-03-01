لترسيخ افكار الحياة الندية... دورة تدريبية للرجال مع حلول 8 آذار

وشارك في التدريب الذي نُظم في أكاديمية بروين دوريش، بمدينة الحسكة، 35 رجلاً، وهم من أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة.

ويتضمن التدريب المفتوح الذي سيستمر لـ 11 يوماً، من الساعة 09:00 صباحاً وحتى 03:00 عصراً، دروساً أيديولوجية وفلسفية، تختص بأهمية التدريب والمجتمع الطبيعي والتعصب الجسنوي وجنولوجيا (علم المرأة)، وعن الحياة الندية الحرة والسياسية.

وكان مؤتمر ستار قد افتتح في 25 تشرين الأول 2022، أول أكاديمية فكرية مشتركة للرجال والنساء، حملت اسم الشهيدة بروين درويش.

والشهيدة بروين هي أول شهيدة لحركة التحرر الكردستانية من مدينة الحسكة، ارتقت إلى مرتبة الشهادة عام 1997 بمنطقة غاري في مناطق الدفاع المشروع.

وهذه الأكاديمية هي الأولى من نوعها، والتي افتتحها مؤتمر ستار لتدريب الرجال والنساء؛ كون أكاديميات مؤتمر ستار تقتصر على تدريب النساء فقط.

(ب س/ ي م)

ANHA