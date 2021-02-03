لتقديمها إلى الأمم المتحدة.. منظمة مصرية توثق انتهاكات تركيا في شمال وشرق سوريا

وبحسب صحيفة البيان، فإن مؤسسة ماعت الحقوقية تعكف منذ بداية الشهر الجاري على جمع توكيلات وشهادات من ضحايا الانتهاكات التركية في شمال شرق سوريا، من أجل استخدامها في تقديم تلك الشكاوى.

وأعلنت المنظمة، عن حملة لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، هدفها تقديم الدعم للضحايا بشكل عام، وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال التركي ومرتزقته.

وقال مدير المنظمة أيمن عقيل إن "الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة، وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلًا عن الترهيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة".

(ي ح)