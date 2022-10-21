وتزور ويندي شيرمان طوكيو من الاثنين إلى الأربعاء حيث تجتمع مع كبار المسؤولين اليابانيين قبل إجراء محادثات ثلاثية مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي، حسبما قال مسؤولون أميركيون الخميس.

وأشارت الخارجية الأميركية في بيان لها إلى أن الزيارة "توضح التزام الولايات المتحدة المستمر بالمنطقة وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية".

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية سيسافر مع ويندي شيرمان "ندعو مع المجتمع الدولي كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الاستفزازات والدخول في حوار دائم وجوهري".

وعرض الرئيس الأميركي جو بايدن على كوريا الشمالية عقد اجتماعات عمل على مستوى المستشارين لكن بيونغ يانغ لم ترد.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات وهو ما قلل حدة التوتر لكنه لم يؤد إلى اتفاق دائم.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير الذي طلب إغفال اسمه أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحدث مع كوريا الشمالية "بلا أي شروط مسبقة". وأضاف "هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل. ونبقى مستعدين لحوار دبلوماسي جدي ومستدام لإحراز تقدم ملموس نحو هذه الغاية".

وتابع "مؤسف أن كوريا الشمالية لم تستجب لعرضنا لكننا سنواصل".

وأعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء أنها اجرت تجربة نووية ثالثة "بنجاح"، مؤكدة أنها استخدمت هذه المرة قنبلة مصغرة وأفادت أن عمليتها جاءت ردا على "عداء" الولايات المتحدة.

(م ش)