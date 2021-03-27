لتكريس التغيير الديمغرافي.. الاحتلال التركي يسعى لتأمين دعم أوروبي عبر مرتزقته لنقل اللاجئين إلى عفرين

وأفادت مصادر المرصد السوري من منطقة عفرين التي تحتلها تركيا ومرتزقتها بمساعي متواصلة من قِبل ما يسمّى الائتلاف السوري وبطلب من الاحتلال التركي من أجل تأمين دعم أوربي لبناء مشاريع معمارية وتجارية في منطقة عفرين بعد تهجير معظم أهلها عنها، وذلك من أجل تكريس عملية التغيير الديمغرافي.

وبحسب المرصد يهدف ما يسمّى بالائتلاف إلى إعادة لاجئين سوريين في تركيا إلى عفرين وتوطينهم فيها عوضًا عن سكانها الأصليين الذين تم تهجيرهم.

ووفقًا للمرصد فإنّ محاولات ما يسمّى الائتلاف باستقطاب داعمين أوربيين باءت بالفشل حتى اللحظة.

وعمل الاحتلال التركي ومرتزقته السوريون خلال السنوات الماضية، على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير هوية المناطق السورية المحتلة كجرابلس والباب وإعزاز وعفرين وسريه كانيه وكري سبي.

وبعد أن غيّرت ديمغرافية هذه المناطق من خلال ترحيل سكانها الأصليين وتوطين الآلاف من المرتزقة وأُسرهم وخصوصًا التركمان، بالإضافة إلى رفع الأعلام التركية، فرض الاحتلال التركي التداول بالعملة التركية بدلًا عن السورية، كما أصدر بطاقات شخصية.

(ي ح)