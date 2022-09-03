لتخفيف معاناة الأهالي.. مجلس مقاطعة الحسكة يؤمن دفعة جديدة من صهاريج المياه

للتخفيف من أزمة المياه التي يعاني منها أهالي مدينة الحسكة، بسبب قطع دولة الاحتلال التركي المستمر لمياه الشرب من محطة ضخ مياه علوك الواقعة شرق ناحية سري كانيه المحتلة عن أهالي المقاطعة، أدخل اليوم مجلس مقاطعة الحسكة دفعة جديدة من الصهاريج الخدمة، بعد أن سلمها إلى مديرية مياه المدينة.

وتتألف الدفعة الجديدة من 13 صهريجاً، سعة كل واحد منهم 20 ألف لتر، ليرتفع بذلك عدد الصهاريج التي أمنها مجلس المقاطعة إلى 48 صهريجاً، بعد أن كان المجلس وفر 35 صهريجاً خلال فترات مختلفة من العام الجاري والفائت.

عمدت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مجدداً منذ منتصف شهر آب/أغسطس الفائت إلى قطع مياه محطة علوك عن مقاطعة الحسكة، لتكون المرة الـ 28 على التوالي، على الرغم من وجود اتفاق يخص المياه بين كل من تركيا وروسيا التي دخلت إلى شمال وشرق سوريا كضامن لوقف إطلاق النار أواخر عام 2019.

وأشار نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة، فاروق توزو، خلال عملية تسليم الصهاريج لمديرية المياه، أن المجلس لا يزال مستمراً في مساعيه لتخفيف معاناة أهالي مدينة الحسكة وريفها في تأمين مياه الشرب التي تعمد دولة الاحتلال التركي إلى قطعها على الدوام.

لفت توزو إلى أن هذه الصهاريج ستدخل في خدمة الأهالي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من تزويدها باللوازم الضرورية لضخ المياه.

وكان مجلس مقاطعة الحسكة قد حذر في 22 آب المنصرم من استمرار دولة الاحتلال التركي في قطع مياه الشرب من محطة علوك الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أنها تهدف إلى إفراغ المنطقة من سكانها لتحقيق مشاريعها الاستعمارية.

وحمّل المجلس منظمات حقوق الإنسان الدولية مسؤولية مآسي المواطنين، جراء صمتها على خروقات دولة الاحتلال التركي التي تتم على مرأى ومسمع الجميع، مؤكداً أن "صمتهم هذا يجعلهم شركاء للاحتلال التركي".

وطالب المجلس، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإنهاء معاناة أهالي الحسكة، وتلافي حدوث كارثة إنسانية حقيقية تهدد أكثر من مليون ونصف مليون إنسان وأكثر من 500 ألف نازح ومهجر في المخيمات".

(س س/أم)

ANHA