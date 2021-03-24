لتخفيف حدة الوضع الإنساني.. التحالف يسمح لـ 4 سفن نفط بالرسو في الحديدة

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية سمح لأربع سفن وقود بالرسو في ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر، وذلك بعد أن قالت جماعة أنصار الله "الحوثي" إنها لن توافق على اقتراح وقف إطلاق النار إلا إذا تم رفع الحصار الجوي والبحري.

وذكر المصدران أن التحالف منح الإذن لأربع سفن تشمل سفينتين تحملان ما مجموعه 45 ألف طن من زيت الغاز، وسفينة تحمل 5000 طن من غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، لم تكن السفن الأربع قد بدأت في التحرك صوب ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تقاتل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال نائب وزير النقل في الحكومة اليمنية المدعومة من الرياض ناصر شريف على تويتر إنه سُمح لعدد من سفن النفط بدخول ميناء الحديدة لتخفيف حدة الوضع الإنساني، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

فيما قال كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام: "‏إن وصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية والمواد الأساسية استحقاق إنساني وقانوني لشعبنا اليمني لا نقبل بالمقايضة به بأي شروط عسكرية أو سياسية".

وطرحت السعودية، التي تقود التحالف الذي يقاتل الحوثيين منذ 2015، مبادرة سلام جديدة يوم الإثنين لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بدخول واردات الوقود والغذاء عبر ميناء الحديدة.

وقال الحوثيون إن المبادرة لا تلبي مطالبهم برفع كامل للحصار الجوي والبحري وإنهم سيستمرون في المحادثات مع المملكة والولايات المتحدة وسلطنة عُمان، التي تقوم بدور الوساطة، من أجل التوصل لاتفاق سلام، واستهدف الحوثيون، أمس الثلاثاء، مطارًا في جنوب السعودية بطائرة مُسيّرة.

(م ش)