لتخفيف الأعباء عن الأفران.. افتتاح مستودع لتوزيع الطحين بهجين

ويوجد في الريف الشرقي لدير الزور 32 فرناً، تستهلك يومياً حوالي 49 طن، ويبعد أقربها أكثر من 160 كم عن منطقة المعامل (الـ 7 كيلو) حيث توجد شركة تطوير المجتمع الزراعي التي يستلمون مخصصاتهم من الطحين منها.

وحسب أمين مستودع شركة تطوير المجتمع الزراعي في هجين أحمد الجيجان، فإن افتتاح فرع هجين جاء بعد مطالبات من أصحاب الأفران، الذين كانوا يتكبدون عناء الطريق من الريف الشرقي إلى منطقة المعامل، لاستلام مخصصاتهم من الطحين وما يرافقها من مصاريف وتأخير، "وذلك بعد توجيه كتاب لمجلس الريف الشرقي، الذي بدوره خاطب مجلس دير الزور المدني، وتم افتتاح فرع هجين منذ الـ 24 من شهر أيلول الجاري".

وأوضح أحمد الجيجان أن عملية التوزيع تتم بشكل يومي لكل فرن، حسب البطاقة التي أصدرتها له شركة تطوير المجتمع الزراعي، وتتراوح المخصصات من 8 الى 13 طن أسبوعياً حسب تعداد السكان الذين يخدمهم الفرن.

والجدير بالذكر أن فرع الشركة بهجين خفف الأعباء أيضاً عن المزارعين، فيما يخص موضوع استلام الأسمدة والبذور وتسويق المحاصيل.

(مـ)

ANHA