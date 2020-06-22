لتحقيق الاكتفاء الذاتي... زراعة محصول الذرة وافتتاح معملين لصرف المحصول

يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي مطلبًا جوهريًا في العديد من بلدان العالم, وتكمن أهميته في توفير الأمن الغذائي للسكان, ويعد سبيلًا للاعتماد على النفس وتطوير الإمكانات الذاتية, والتقليل في المقابل من الاعتماد على الخارج.

وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالتنسيق مع شركة تطوير المجتمع الزراعي في مقاطعة الحسكة في الأول من حزيران 2020 بإطلاق مشروع زراعة محصول الذرة المخصص للأكل أو عصره لصنع الزيت, ويهدف هذا المشروع إلى دعم الاكتفاء الذاتي في المنطقة.

وحول هذا الموضوع أجرت وكالة أنباء هاوار ANHA لقاءً مع الرئاسة المشتركة لمديرية الإنتاج النباتي في الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة، صالح الخضير، الذي أوضح أن هيئة الاقتصاد والإدارة العامة للزراعة قامت بالعديد من المشاريع في القطاع الزراعي لزيادة كميات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وقال "إكمالًا لمشاريع الاكتفاء الذاتي قمنا بتسجيل أسماء العديد من المزارعين لزراعة محصول الذرة".

وأشار الخضير، إلى أن الشركة تهدف إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة, وتابع "ولهذا قررت إدارة الاقتصاد دعم الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية خاصة, فتم تأسيس معملين لصناعة زيوت الذرة تابعة للإدارة الذاتية".

وبيّن الرئيس المشترك لمديرية الإنتاج الزراعي, أن الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة, ستدعم المزارعين المقبلين على زراعة محصول الذرة بكافة المستلزمات الزراعية من السماد والبذور بالدين أو نقدًا, وكذلك مساعدتهم من الجانب الإرشادي والتوعوي, "ولكن بشرط أن يتم تسليم المحصول إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي وعدم تصديره إلى خارج مناطق شمال وشرق سوريا".

ونوه الخضير, أنه لم يتم تحديد تسعيرة المحصول إلى الآن, "تسعيرة محصول الذرة ستكون نسبة إلى سعر صرف الدولار كمحصولي القمح والشعير, وسيتم استلامها في مركز غويران وصوامع تل حجر في مدينة الحسكة".

ولفت الخضير، أنه في حال تعرض المحصول للحرائق أو أي مشكلة طبيعية سوف يتم تعويض المزارع, أو تأجيل دينه.

وفي ختام حديثه دعا الرئيس المشترك لمديرية الإنتاج الزراعي صالح الخضير جميع المزارعين إلى التنوع في الزراعة وعدم الاعتماد فقط على محصولي القمح والشعير لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شمال وشرق سوريا وتأمين حاجة المنطقة من مختلف المواد.

(هـ ن)

ANHA